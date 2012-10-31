使高校成为坚持党的领导的坚强阵地

——习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上的重要讲话引起热烈反响

12月7日到8日召开的全国高校思想政治工作会议上，习近平总书记从加强党对高校的领导，立足办什么样的大学、怎样办大学的战略高度，研究分析了高校思想政治工作面临的形势、存在的问题，深刻阐述了加强和改进高校思想政治工作的重要性紧迫性，就进一步加强和改进高校思想政治工作作出全面部署。

教育界人士普遍认为，作为党的教育工作者，要认真学习领会总书记重要讲话精神，始终坚持党的领导，牢牢掌握党对高校工作的领导权，使得高校成为坚持党的领导的坚强阵地。广大教师要加强自身建设，更好地承担起学生健康成长指导者和引路人的责任。

教师要更好担起学生健康成长指导者和引路人的责任

教师是人类灵魂的工程师，承担着神圣使命。广大高校负责人认为，习近平总书记的讲话充分说明，教育者必须努力成为先进思想文化的传播者、党执政的坚定支持者，更好担起学生健康成长指导者和引路人的责任。

对此，北京师范大学校长董奇说，好老师以理想信念指引教书育人；以道德情操践行言传身教；以扎实学识实现学术自由和学术规范统一；以仁爱之心不辍问道和反哺社会。高校应始终坚持强化教师思想政治工作，突出思想引领，把理想信念教育放在首位，突出师德建设，把教书育人落到实处，突出党建责任，为教师思想政治工作提供根本保证。

习近平总书记强调，“要加强师德师风建设，坚持教书和育人相统一，坚持言传和身教相统一，坚持潜心问道和关注社会相统一，坚持学术自由和学术规范相统一”。河北医科大学党委书记翟海魂表示，总书记强调的“四个相统一”为我们加强高校教师队伍建设指明了方向。我们要把“四个相统一”作为基本遵循，引导教师“以德立身、以德立学、以德施教”。对于讲台上的杂草、课堂里的杂音，该用中医疗法的就针砭灸药，该用西医疗法的就动刀去疴，切实担负起灵魂工程师的神圣使命。

对于广大一线教师来说，更好担起学生健康成长指导者和引路人的责任，自觉提高做思想政治工作的能力与本领，增强做好高校思想政治工作的责任感与使命感至关重要。对此，南京大学马克思主义学院党委书记王明生说，提升思想政治工作的亲和力、感召力、凝聚力，要通过广大教师的辛勤工作让学生感受到信仰的力量和真理的力量，感受到党的伟大与党的事业的伟大，增强学生对马克思主义与中国特色社会主义共同理想的价值认同与情感认同，为学生点亮理想的灯，照亮前行的路。

对外经济贸易大学思政课教研部马巍说出了广大一线教师的心声，高校思政课是大学生思想教育和培育践行社会主义核心价值观的重要阵地，在已经进入互联网时代的21世纪，一定要努力做到因事而化、因时而进、因势而新，切实加强思政课教育的亲和力和针对性。

坚持党的领导，牢牢掌握党对高校工作的领导权

“办好我国高等教育，必须坚持党的领导，牢牢掌握党对高校工作的领导权，使高校成为坚持党的领导的坚强阵地。”广大高校负责人普遍认为，总书记的重要讲话指明了高校办学的方向。

对此，北京大学党委书记朱善璐说，高校要以立德树人为根本，把思想政治工作贯穿教育教学全过程，实现全程育人、全方位育人。北京大学在2015年成立党委教师工作部，着力通过顶层设计、机构保障，加强教师的思想教育和核心价值引领，切实推进和保障实施高等教育立德树人的核心使命。学校党委通过各种形式的理论学习，切实加强和改善学校党委对全校思政工作的政治领导和思想领导，提高党的基层组织做思想政治工作的能力。

陕西师范大学党委书记甘晖说，高校必须深刻认识到高校党委的主业是加强党的建设，实行全面领导，更好地担负起管党治党、办学治校的主体责任；必须以落实党委领导下的校长负责制为重点，不断完善内部治理结构，建设中国特色现代大学制度；必须要加强高校党的基层组织建设，把工作的着力点放在支部，特别是教工党支部建设上来，规范支部组织生活，激发高校党组织的“细胞”活力。

四川大学校长谢和平说，要坚持把思想政治工作贯穿教育教学全过程，探索构建全员育人的体制机制，让学校领导、教师职工、科学家都参与立德树人工作，用自己的品德修养来引导学生，用自己的学识智慧来激励学生。坚持以马克思主义为指导做大做强哲学社会科学学科，让大学所有课程既传递知识，更担负起立德树人的重要使命。

北京交通大学党委书记曹国永说，加强和改进学校党委对思政工作的领导，要围绕立德树人这一根本任务，一手抓环境建设，一手抓队伍建设。要建设好中国特色现代大学制度，把坚持党委领导下的校长负责制贯穿始终。要重点建设好以校院两级领导班子为重点的干部队伍、以青年教师为重点的师资队伍和以辅导员为重点的思政队伍。

北京林业大学党委副书记全海说，坚持党对高校的领导，是建设中国特色世界一流大学的根本保证。广大高校在建设世界一流大学的征程中，一定要按照总书记的要求，坚持为人民服务，为中国共产党治国理政服务，为巩固和发展中国特色社会主义制度服务，为改革开放和社会主义现代化建设服务。

加强高校党的基层组织建设，创新体制机制

加强高校党的基层组织建设，需要创新体制机制，改进工作方式。习近平总书记在讲话中指出，“要做好在高校教师和学生中发展党员工作，加强党员队伍教育管理，使每个师生党员都做到在党爱党、在党言党、在党为党”。广大高校负责人普遍认为，这为未来高校党的基层组织建设指明了方向。

南开大学党委书记魏大鹏说，高校党委要大力加强政治领导和思想领导，大力加强学校党的基层组织建设，特别是教师党支部建设，使广大教师紧密团结在党的周围，自觉把自己的教育教学工作同党和国家事业发展的现实目标和未来方向紧密联系起来，敬畏讲台，珍惜讲台，热爱讲台。

北京理工大学党委书记赵长禄说，高校党委须牢牢抓好政治领导和思想领导，固本强基、夯实堡垒，加强学校基层党组织建设，将学校党的领导作用深入到基层、体现在基层。重点激发学院基层党组织活力，抓好基层学术组织和教学组织建设，以崇高理想引领师生，以特色理论武装师生，以身边模范带动师生，以组织关怀凝聚师生。

复旦大学党委书记焦扬说，总书记的重要讲话系统阐明了新时期高校思想政治工作的重大意义、目标任务和工作要求。学校党委一定要抓好深入学习、系统培训和全面贯彻落实。

中国农业大学农学院党委书记曲瑛德说，高校中每个学院要真抓、狠抓、恒抓，要让总书记的讲话精神切实落到实处，贯穿教育教学的全过程，让其在全员育人工作中生根。

教育关乎民族的未来。广大教育界人士认为，高校要始终成为培养社会主义事业建设者和接班人的坚强阵地，广大教师应更好地承担起学生健康成长指导者和引路人的责任，才能为全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴提供强有力的智力支持和人才支撑。