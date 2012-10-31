提升思想政治教育亲和力和针对性

百年大计，教育为本。立德树人，德育为先。在日前召开的全国高校思想政治工作会议上，习近平总书记强调，做好高校思想政治工作，要因事而化、因时而进、因势而新。要遵循思想政治工作规律，遵循教书育人规律，遵循学生成长规律，不断提高工作能力和水平。

立德树人有道，春风化雨无声。思想政治教育学科设立30多年来，特别是党的十八大以来，各高校不断加强和改进大学生思想政治教育工作，在“培养什么样的人”“如何培养人”和“为谁培养人”的实践中探索规律，创新方法，思想政治教育成为“引领青年人价值的载体”，为高等教育事业发展作出了重要贡献。但要清醒地看到，当前，面对社会思想观念和价值取向日趋活跃、主流和非主流同时并存、社会思潮纷纭激荡的新形势，面对我国经济发展进入新常态、国际发展环境深刻变化的新形势，面对改革进入攻坚期和深水区、各种深层次矛盾和问题不断呈现、各类风险和挑战不断增多的新形势，面对世界范围内各种思想文化交流交融交锋的新形势，思想政治教育工作在多个向度面临新的问题和挑战。

站在历史与现实新的交汇点，思想政治工作要适应新形势、开拓新思路、解决新问题。一段时间以来，在有的领域，马克思主义被边缘化、空泛化、标签化，在一些学科中“失语”、教材中“失踪”、论坛上“失声”。对此，思想政治教育唯有以问题为导向，拓宽现实与理论视野，持续推进改革创新，因“事”“时”“势”探索新办法，创造新经验，切实做到围绕学生、关照学生、服务学生，才能真正担起立德树人的重任，成为青年学子青春飞扬的动力、青春搏击的能量。

心中有数，才能有的放矢。做好高校思想政治教育工作，要用好课堂教学这一主渠道。思想政治教育目标必须通过系统的思想政治教育课程来实现。好的思想政治教育课，既有针对性和现实性，能够满足学生成长发展需求和期待，又不乏互动性和参与性，在合作探究中，让学生成为积极能动的主体，让社会主义核心价值观深入人心。值得一提的是，做好思想政治工作并不仅是思想政治教育课的事，其他各门课都要守好一段渠、种好责任田，彼此保持同向而行，从而形成协同效应。

做好思想政治教育工作，要加速丰富线上线下教育渠道和载体。大数据时代，要善于运用互联网做好思想政治工作，推动思想政治教育工作传统优势同信息技术高度融合，增强时代感和吸引力，建设“时时可得、处处可及”的网络教育空间。“学生清华”“红色网站”“荷声藤影”等一批触网新尝试，正让优质内容焕发出新的生机活力。转战线下，则要激活校内党团组织，广泛开展形式多样、健康向上、格调高雅的校园文化活动，用优秀的校园文化影响人、陶冶人、塑造人。

高校思想政治教育工作，关系我国高等教育发展，关系青年成长，关系民族未来。只有认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，切实以改革创新为高校思想政治工作注入新的内涵与活力，高校思想政治工作才能强起来，全程育人、全方位育人的新局面才会真正形成。