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湖南一官员与5名未成年少女发生7次关系 已被双开
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 京华时报 2016-12-11 09:23
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　　据新华社电    湖南怀化市会同县近日被曝发生有公职人员涉案的“初中生卖淫案”，引发社会强烈关注。9日，会同县警方称，县委宣传部原副部长唐某某涉嫌与5名未成年少女发生性关系并猥亵2名未成年少女。唐某某已经被开除党籍、开除公职，当地纪委还启动了对教育部门的问责。

　　烧烤摊老板搭线官员与少女开房

　　会同县公安局刑侦大队办案人员向记者介绍，11月17日下午，公安部门接到教师及家长报警，称有社会青年唆使未成年少女卖淫，立即展开调查，发现这是一起涉数名未成年少女的案件。18日，该案违法犯罪嫌疑人被陆续抓获归案。

　　通过审讯及调查取证，公安部门初步查明：会同县当地一家烧烤摊老板谢某某、社会无业人员钟某某、彭某某、杨某某(未满16岁)等，与几名辍学的未成年少女长期一起“吃喝玩乐”。他们引诱后者卖淫，称这样“来钱快”。10月，会同县委宣传部原副部长唐某某通过亲戚介绍，来到烧烤摊吃夜宵，认识了谢某某、杨某某等一伙人。

　　据唐某某供述，今年10月底，通过杨某某(未满16岁)牵线搭桥，他结识了辍学的小莉(化名)。在网上相约之后，唐某某在酒店开好房间，杨某某带小莉前往，收取800元嫖资后离开。唐某某与小莉发生关系后，互留联系方式。此后，小莉又向其介绍了未满14岁的小舒(化名)。

　　公安机关初步查明，通过这样一次次介绍的“层层牵线”方式，唐某某先后7次与5名未成年少女发生关系，其中一人未满14岁。此外，他还涉嫌猥亵两名未成年少女。

　　办案人员告诉记者，7名未成年人中，有1人约17岁，其余6人均处初中年龄段。目前并无证据显示7名未成年人中有网传“怀孕”现象。

　　一女孩未满14岁当事人涉嫌强奸罪

　　记者同时了解到，在5名犯罪嫌疑人中，会同县已对4名犯罪嫌疑人予以刑拘，杨某某未达到刑事责任年龄。唐某某及钟某某因与未满14岁的小舒发生关系而涉嫌强奸罪。

　　据悉，唐某某是目前此案涉及的唯一一名公职人员。案件仍在进一步审讯侦办中。

　　11月22日，唐某某被免去职务，会同县纪委予以立案调查。12月9日，会同县委、县政府决定给予唐某某开除党籍、开除公职的党纪政纪处分，同时县纪委启动了对教育局的追责程序。

　　此外，会同县还在全县范围内开展干部队伍作风纪律专项教育、扫除黄赌毒、净化校园周边环境等三个专项整治行动，以反思、整改此案暴露出的干部管理与未成年人教育的问题。

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[ 责任编辑： 王轩 ]
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