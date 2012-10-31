洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会

工程院院士：重大疾病早诊断 体检费应纳入医保报销
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 京华时报 2016-12-11 10:23
分享到：

　　京华时报讯(记者 赵鹏)昨天，中国工程院院士、北京大学医学部主任詹启敏教授在首届健康中国高峰论坛上提出，我国有关部门对于将体检费用纳入医保的事宜，应尽早有一个合理安排，并制定出时间表。

　　詹启敏表示，对于什么类型的体检，用什么样的体检手段，安排多少额度或比例的报销费用，每个国家可以根据不同的体制、需求和经济实力做出各自的安排。但总的来说，通过体检等早期诊断的方式方法，对于很多肿瘤的早期发现和治疗，有很大帮助。他建议我国有关部门对于将体检费用纳入医保的事宜，应尽早有一个合理安排，并制定出时间表。

　　中国健康促进基金会理事长白书忠也在会上进一步介绍，以胃癌为例，目前日本、韩国的早期诊断率在80%以上，我国还不到20%。这是因为我国对一些重大疾病还没有做到早诊断和早治疗。众所周知，一旦一个家庭有人得了癌症或者脑卒中等大病，这个家庭的幸福指数会立刻大幅下降。所以他分析，大病一定要靠及早预防。有关部门从上到下，也一定要贯彻预防为主的思想。

　　记者了解到，在医保方面，专家建议将体检项目纳入报销，其实可以通过减少慢性病病人和大病病人的出现，起到降低医疗和医保基金支出等“疗效”。然而在事实上，对于职能部门来说，其惯用思维是履行医保费用的管理和监督权，在相关部门看来,“医保费用”只能是针对已发生疾病在治疗环节的支出，才能进行报销。而对于预防环节的体检，因为体检者很可能还没有患病，所以如果通过医保报销就属于“超范围”违规使用，是一种越位行为。因此时至今日，国内仅有零星地区将体检费用纳入医保报销范畴，对于绝大多数地方来说，至今都有着“体检费用不可能由医保报销”的严格界定。

　　当日在由中国健康管理协会主办的首届健康中国高峰论坛上专家还分析，由于工业化、城镇化、人口老龄化、生态环境等因素带来的困难和挑战不容忽视，如健康服务供给总体不足与需求不断增长的矛盾突出，健康领域发展与经济社会发展的协调性有待增强等，因此，建设“健康中国”已上升为国家战略，是一个重大而长远的课题。

　　据悉，首届健康中国高峰论坛发起并号召让整个产业链联动起来，一起融入到健康中国国家战略的实施层面。随着“健康中国”战略落地，“十三五”期间围绕大健康、大卫生和大医学的医疗健康产业有望突破十万亿元市场规模。

返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
分享到：
相关阅读
  • ·明年起，洛阳市社会保险费改由地税机关统一征收
  • ·男子与爱人恋爱结婚 临产发现“老婆”是男儿身
  • ·女浴客泡温泉遭直播 冬季泡温泉的好处你知多少？
    		•
    家居灯饰布置这样才对
    家居灯饰布置这样才对
    房地产估价机构不再实行资质核准
        据住房城乡建设部网站消息，住房城乡建设部近日发布关于贯彻落实资产评估法规范房地产估价行业管理有关问题...
  • ·中国将成为高收入国家！这事和房产有关！
  • ·［房产］倒腾房子赚几百万还能继续？ 专家：可能被套
  • ·［房产］先卖房还是先买房？换房处理不当小心损失
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 日本女孩逛台北故宫 意外撞脸元朝皇后
  • 中国“山寨奥巴马”出场费近7000元 收...
  • 我国率先突破国际核聚变研究核心技术
  • 郑州铁路局管段6人被火车撞击身亡 在...
  • 河南多名大学生信息被盗用报考省公务...
  • 诺贝尔和平奖颁奖典礼在挪威举行 哥伦...
  • 台湾年度汉字出炉 2016的台湾“苦”啊！
  • 未来两天河南多地区中度霾 下周二或有...
  • 上海：一架美国客机入侵跑道 上海机场...
  • 罗马发现遭抢劫失踪中国女留学生遗体 ...
    		•
    百姓呼声
    百姓呼声：关注今冬集中供暖 问题反映
    已经办理有独生子女证的不需要再重新办证
    精彩图片
    科比三女儿降生喜当超...
    2016年国家地理最佳照片
    组图：米兰达大方露美...
    温婉美如仙：100年前的...
    精彩热帖

    独钓者

    三门峡拍天娥

    雪地红妆

    垃圾如此倒 堵塞排水道
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    杨洋时尚先生获奖

    张柏芝重回颜值巅峰

    戚薇笑容灿烂

    董子健激萌写真
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605