工程院院士：重大疾病早诊断 体检费应纳入医保报销

京华时报讯(记者 赵鹏)昨天，中国工程院院士、北京大学医学部主任詹启敏教授在首届健康中国高峰论坛上提出，我国有关部门对于将体检费用纳入医保的事宜，应尽早有一个合理安排，并制定出时间表。

詹启敏表示，对于什么类型的体检，用什么样的体检手段，安排多少额度或比例的报销费用，每个国家可以根据不同的体制、需求和经济实力做出各自的安排。但总的来说，通过体检等早期诊断的方式方法，对于很多肿瘤的早期发现和治疗，有很大帮助。他建议我国有关部门对于将体检费用纳入医保的事宜，应尽早有一个合理安排，并制定出时间表。

中国健康促进基金会理事长白书忠也在会上进一步介绍，以胃癌为例，目前日本、韩国的早期诊断率在80%以上，我国还不到20%。这是因为我国对一些重大疾病还没有做到早诊断和早治疗。众所周知，一旦一个家庭有人得了癌症或者脑卒中等大病，这个家庭的幸福指数会立刻大幅下降。所以他分析，大病一定要靠及早预防。有关部门从上到下，也一定要贯彻预防为主的思想。

记者了解到，在医保方面，专家建议将体检项目纳入报销，其实可以通过减少慢性病病人和大病病人的出现，起到降低医疗和医保基金支出等“疗效”。然而在事实上，对于职能部门来说，其惯用思维是履行医保费用的管理和监督权，在相关部门看来,“医保费用”只能是针对已发生疾病在治疗环节的支出，才能进行报销。而对于预防环节的体检，因为体检者很可能还没有患病，所以如果通过医保报销就属于“超范围”违规使用，是一种越位行为。因此时至今日，国内仅有零星地区将体检费用纳入医保报销范畴，对于绝大多数地方来说，至今都有着“体检费用不可能由医保报销”的严格界定。

当日在由中国健康管理协会主办的首届健康中国高峰论坛上专家还分析，由于工业化、城镇化、人口老龄化、生态环境等因素带来的困难和挑战不容忽视，如健康服务供给总体不足与需求不断增长的矛盾突出，健康领域发展与经济社会发展的协调性有待增强等，因此，建设“健康中国”已上升为国家战略，是一个重大而长远的课题。

据悉，首届健康中国高峰论坛发起并号召让整个产业链联动起来，一起融入到健康中国国家战略的实施层面。随着“健康中国”战略落地，“十三五”期间围绕大健康、大卫生和大医学的医疗健康产业有望突破十万亿元市场规模。