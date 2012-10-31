罗马遇难中国女留学生死因尚待尸检 意媒虚报消息

资料图：罗马遇难中国女留学生张瑶。

12月5日，就读于罗马美术学院的中国留学生张瑶在移民局办理居留延期手续后遭抢劫，此后失去联系。

9日凌晨，中国驻意大利使馆发布通报称，经意警方数日搜寻，于9日凌晨2点多在罗马Tor Sapienza火车站附近发现一具亚洲女性尸体，经家属辨认，确系该失联学生。目前，意警方正就死因进行深入调查。

失联留学生被确认死亡

据意大利媒体报道，当地时间9日上午，罗马警察总署附近800米处发现一具女尸，或为此前失联已近4日的中国女留学生张瑶的尸体。当地时间9日中午，张瑶的家属在中国驻意大利使馆人员及律师的陪同下前往警局，并确认该尸体就是此前已失踪近4日的张瑶本人。张瑶的父亲和叔叔于当地时间9日早7点左右抵达罗马。

据罗马美院的同学回忆，张瑶失联发生在当地时间5日中午12时15分，张瑶前往罗马移民总局办理居留，之后她到移民总局门外数十米的汽车站等车时给一同学打电话，通话中背包被抢。然而，张瑶在告知室友自己被抢后手机便没了声音，当时电话尚未挂断，逾50秒后电话才被挂断。当天下午，张瑶的手机仅成功接通一次，且在一秒后被挂断。

张瑶的同学称，事发后12个小时，意大利当地警方就立案调查。应意警方要求，失联女生张瑶的第一联系人及其两名室友曾前往警局，进行过三次笔录。7日中午12时左右，意警方已派出众多警员进入罗马移民局附近的吉卜赛营地中进行搜查。其后，相关人士前往移民总局附近搜索时，在一处监控录像中发现了张瑶的身影。

据同在罗马美院留学的张瑶同学介绍，张瑶系家中独女，确认其遇害后家人极度悲痛。

张瑶死因尚等待尸检

北京青年报记者发现，意大利当地媒体此前所发布的诸多报道中，涉及一些“女孩是被火车撞死或碾压致死”，“张瑶父亲为中国某银行高层”，以及“该起案件或将从一起安全案件转为华人内部仇杀案件”等说法。10日下午，北青报记者从与张瑶一起在罗马学院留学的朋友处得知，此类说法均未得到证实。

关于有媒体说，女孩是被火车撞死或碾压致死，室友在与张瑶通话中还曾听到了火车声，张瑶朋友小于表示并没有同学有这一说法，此为虚报。

对于张瑶父亲为内蒙古某银行高层这一说法，小于称，她确认张父并非如部分媒体所写“是内蒙古某银行高层”，而仅为一名普通工薪阶层。

目前，张瑶的尸检结果尚未得出，意大利警方仍在案发地区及发现尸体的铁轨附近进行证据采集，进一步确认死亡原因并重组、还原案发经过。

北青报记者联系到旅意华人得知，9日上午在罗马失联意外身亡中国留学生女子尸体被找到后，事发区大量居民由居委会组织在大街上进行了示威游行，为死去的张瑶表示悼念并呼吁当地加强安全防范措施。

警方对张瑶死因深入调查

10日凌晨，中国驻意使馆发布通报称，意大利警方经过连日搜寻，于当地时间9日凌晨2时多在罗马的Tor Sapienza火车站附近发现一具亚洲女性尸体，经家属辨认，确系该失联学生。目前，意警方正就死因进行深入调查。

通报介绍，该生失联后，驻意使馆高度重视，第一时间启动领事保护应急机制，使馆相关负责人陪同留学生代表及时报案，第一时间提供失联留学生的照片和身份信息，敦促意警方采取一切必要措施立即立案全力查找。使馆先后约见罗马警察局、省督府等部门，要求意警方加大搜寻力度。意警方在案发地区增派警力，组织警察、宪兵、财警、消防、急救等多部门并出动两架直升机联合搜寻，及时向使馆通报最新进展。

通报表示，失联留学生家属9日晨抵达罗马后，使馆有关负责人陪同其与意警方主管人员会面，了解案情，并向家属提供必要协助。下一步，使馆将继续协助做好善后，并要求意警方全力查清案件真相，采取措施切实保障中国公民安全和合法权益。

文/本报记者张香梅实习记者刘思佳