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网曝江苏砖厂雇童工欠薪 回应雇童工为假欠薪是真
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 新华网 2016-12-11 09:46
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　　留在砖厂讨要工资的彝族工人以及他们的孩子。(来源网络)

　　交汇点讯近日，一段“盱眙砖厂老板雇佣童工，并拖欠三个月工资后失联”视频在盱眙当地微信朋友圈疯传，也引起众多网友热议，大家在谴责该砖厂老板无良的同时，也不敢相信在盱眙真的会发生如此恶劣之事，交汇点记者10日从该砖厂所在地——盱眙县穆店乡乡政府了解到，该砖厂欠薪确有其事，但雇佣童工并不存在。

　　在这段长2分06秒的视频中，有的孩子开着三轮车运砖，一辆运砖的三轮车发生倾斜后，一旁的大人正在指挥一名十岁左右的孩子准备将车抬起。之后，这名孩子一手拎起一块砖头继续搬砖……视频中，工人称，砖厂是私人老板从村里承包过来的，由于老板三个多月没发工资，目前处于停工状态，老板也不见了踪影。交汇点记者注意到，当视频拍摄者向这些工人了解“童工”时，他们避而不谈，称这些孩子都是他们自己家的。

　　12月10日，交汇点记者就盱眙一窑厂雇佣童工联系穆店乡政府，副乡长张公兵告诉交汇点记者，经过调查核实，穆店窑厂现有19名四川籍彝族工人及20名未成年人家属，未成年子女随务工人员长期住在窑厂，年龄小的在三、四岁，大的在十四、十五岁，部分年龄较大的孩子，没事时会帮助父母干活。张公兵介绍，网传视频中的两名儿童分别在穆店小学四年级和二年级读书，而窑厂其他务工人员子女也在学校正常跟班就读，不存在雇佣童工情况。

　　当问及是否欠薪问题，副乡长张公兵明确表示“确实存在”。穆店窑厂负责人崔某因经营不善，拖欠勒尔拉年等19余名四川籍彝族工人工资13万余元及5万元的保证金，拖欠本地李国彪等32名工人工资23万多元。目前，穆店乡和当地有关部门正积极联系查找崔志文，要求穆店窑厂尽快解决欠薪问题。

　　交汇点记者朱鼎兆

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[ 责任编辑： 郑笑菲 ]
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