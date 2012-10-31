弹劾案获通过 “选举女王”朴槿惠时代的终结

韩国国会12月9日下午投票表决，通过了针对总统朴槿惠的弹劾动议案。新华社发(金灏玟摄)

9日下午，韩国国会以234票赞成，56票反对，2票弃权，7票无效的结果，通过了针对总统朴槿惠的弹劾动议案，赞成票数远超通过弹劾案所需的法定票数200票。

12年前，大国家党(新国家党前身)因弹劾时任总统卢武铉而陷入前所未有的危机时，朴槿惠临危受命就任党首，成功带领大国家党东山再起。造就了她在韩国政坛“选举女王”的美名。

12年后，“嫁给国家的”朴槿惠成为韩国历史上第二位遭国会弹劾停职的总统。尽管在宪法法院裁决前，她还将保留总统称号，继续在青瓦台生活，但无论裁决结果如何，朴槿惠时代都已然终结。

朴槿惠最终命运9大法官“一锤定音”

韩国宪法法院9名大法官将决定朴槿惠的最终命运

弹劾动议案通过后，韩国国会将议决书送至宪法法院，让9位大法官览阅和审议，其中要有6人以上同意，弹劾案才算最终结束，整个过程最长可达180天，也有观测者认为宪法法院会在两三个月内做出裁决。而较早之前，朴槿惠已同意在明年4月辞去总统职务。

也就是说，朴槿惠最终是在明年4月“有序下台”，还是因被弹劾下台，取决于宪法法院的裁决速度。

对于朴槿惠的最终结局，9位大法官要依照法律去判定，他们的政治倾向也会起到重要作用。路透社的报道分析认为，由保守派组成的宪法法院似乎会偏向朴槿惠。

目前，9名大法官中6名倾向于保守，2名则持有进步倾向，另外1名中立。但两名前任宪法法院法官表示，这种倾向保守的立场可能还不足以拯救朴槿惠。因为他们相信“法官会基于爱国之心及良知作出决定。他们也是韩国人民，和我们所有人呼吸相同的空气。”

黄教安接替朴槿惠职务 总统大选即将拉开帷幕

在韩国宪法法院对弹劾案做出判决前，朴槿惠将停止执行一切外交、国防和行政方面的总统职务。其间，由国务总理黄教安代为履行宪法和法律规定的所有总统权限，包括统帅国家和军队、宣布戒严、签署和批准条约等。

但朴槿惠的总统身份没有被剥夺，仍可以住在青瓦台，进行一些看书、读报、登山等非正式活动，使用公车和专机，月薪也能照拿不误。

如果宪法法院裁决弹劾理由充分，朴槿惠将立刻下台，韩国需在60天以内举行总统选举，保守和进步阵营之间的博弈大戏也将由此拉开帷幕。

如果宪法法院推翻弹劾决议，朴槿惠将重新主政。但朴槿惠早已在第三次对国民谈话中表态，包括缩短总统任期在内，去留问题听凭国会决定。因此有预测认为，不管宪法法院作何裁决，韩国都会在明年春夏之际举行大选。

美日担忧朴槿惠被弹劾 外交协议恐生变数

朴槿惠被弹劾后，将如何影响国际关系的走向？

驻韩美国陆军第八集团军司令托马斯·范达尔6日说，韩国政局可能影响在韩部署“萨德”反导系统，环境影响及其他因素都有可能导致部署推迟。不过他强调，美方仍希望“萨德”的部署情况能像驻韩美军司令文森特·布鲁克斯所说，在8至10个月内完成部署。

此外，范达尔还在当天承诺，美国当选总统唐纳德·特朗普正式上任后，美韩关系不会出现重大改变。

日本方面的担忧也不言而喻。前日本驻韩大使武藤正敏公开承认朴槿惠下台已经不可避免，“日本对于谁担任下任韩国总统很担忧”。

日本媒体也敲响了警钟。据《日本经济新闻》报道，就在韩国弹劾朴槿惠进入倒计时之际，“‘韩版特朗普’李在明蠢蠢欲动。”

报道称，2010年当选城南市市长的李在明利用“反日”情绪批评现任政府的言论十分极端。11月14日，在日韩两国政府草签《军事情报保护协定》之后，他在脸谱发文称，“签署向事实上的敌国无限制提供军事情报的协定，就是日本的间谍”，对朴槿惠和国防部长韩民求说“滚回你们的祖国日本”，受到大批韩国网民响应。

辽宁社科院朝鲜半岛问题专家吕超认为，弹劾动议案通过后，韩国将进入宪法法院裁决、准备大选的新阶段，没有人也没有精力推动外交。日韩军事情报协议、美国在韩部署“萨德”等都将停滞，虽然美国高调施压称部署“萨德”不受韩国政局变化影响。如果反对派上台，上述协议以及日韩围绕慰安妇问题达成的协议等都可能生变。 (编辑：石为 文章综合：新华网，环球网，中新网)