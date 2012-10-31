中国“山寨奥巴马”出场费近7000元 收入超百万

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原标题：外媒：中国“山寨奥巴马”出场费近7000元收入超百万

参考消息网12月10日报道印媒称，对于做过保安的中国“山寨奥巴马”肖基国来说，未来面临不确定性，因为美国总统奥巴马即将离任。肖基国模仿奥巴马的表演出场费每次约1000美元(约合6900元人民币)。

据印度《印度斯坦时报》网站12月6日报道，肖现在担心的是，在这位美国领导人1月份任期结束后，他是否还能接到邀请他演出的电话，让他说着“冒牌英语”模仿奥巴马。

报道称，这位现年30岁的四川人身高168公分，脸确实长得有点像奥巴马。他的英语说得磕磕巴巴。但是配上修剪得短短的灰白头发，和经过练习的各种手势，在你面前的就是“中国版”奥巴马了。

2008年，当肖还在广东当保安时，有同事说他长得像奥巴马。

随着奥巴马在2012年步入第二个任期，肖的模仿事业开始慢慢有起色。

2014年的一次电视演出让他获得如雷掌声，也是他首次得到公众认可。

与此同时，肖会观看有奥巴马的视频画面，模仿他的一举一动。

肖在北京的家里接受采访，这个一居室的房子干净整洁，他说：“我一般是在网上看他的视频。你看，我不会说英语，所以我就造了一些‘冒牌英语’，让那些不懂英语的人听了觉得像真的英语。”

去年肖开始获得一些演出邀请，每场出场费有1000美元(约合6900元人民币)甚至更多。他说：“我(在全国各地)做了许多许多场演出，总共赚了大概100万元人民币。”

那么肖怎么看奥巴马呢？

肖说：“他很幽默，而且我听说他也很有教养，”接着补充道，他没关注这位美国总统的政治表现。

奥巴马离开白宫后，他作为模仿者的生活会发生变化吗？

“我觉得我的前途会有变化。我可能会专心当一名演员或者歌手。我可能会继续模仿奥巴马，我们俩长得很像。他在中国和全世界有很多粉丝。”

“每个总统都有继任者。不单单是奥巴马，特朗普在四年或者八年后也会离开白宫。”

报道称，目前肖在北京电影学院上表演课程。

“我不认为这个领域(模仿他人的演出)有很大市场。光会模仿别人是不够的，所以我正在努力充实自己。上表演课，学习拍电影，我想成为一名真正的演员。我还发了自己的单曲。”(编译/郭骏)