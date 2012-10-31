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诺贝尔颁奖典礼今举行：奖金600万 鲍勃迪伦缺席
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 中国新闻网 2016-12-10 11:10
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　　中新网12月10日电 12月10日是一年一度的“诺贝尔日”，瑞典首都斯德哥尔摩将迎来隆重的诺贝尔奖颁奖典礼和晚宴。瑞典国王将亲自为获奖者颁发证书、奖章和800万瑞典克朗(约合606万元人民币)的奖金，不过，文学奖得主鲍勃迪伦却因事不能出席，这位爆冷获奖的音乐人的缺席可能会给盛典带去些许遗憾。

　　“诺贝尔周”：隆重而多姿颁奖是高潮

　　在瑞典首都斯德哥尔摩，12月10日是诺贝尔先生逝世的日子，后来被定为“诺贝尔日”，诺贝尔颁奖典礼就选在这一天举行。虽说颁奖典礼最受瞩目，然而，整个瑞典早从5日起就进入了“诺贝尔颁奖周”，这一周可以说是瑞典最隆重而又忙碌多姿的时节，几乎每天都会有诺贝尔获奖者的讲座。

　　对于获奖者、观众和媒体而言，这是由各项新闻发布会、获奖者讲座、音乐会、对话交流和宴会组成的一周。最早开始的活动，是在诺贝尔博物馆举行的新闻发布会和各大奖项的单独见面会。今年的诺贝尔奖得主们要在诺贝尔博物馆的椅子上签名留念，并捐赠工艺品。

　　随后便是“诺贝尔周”分量最重的活动——诺贝尔讲座。2016年诺贝尔奖获得者分别带来物理、化学、生理/医学和经济学方面的精彩讲座，讲座对公众开放。除了今年获奖者的讲座，还会有往年诺奖得主的演说，仅8日一天就有多大7场讲座。

　　8日晚上，在美轮美奂的瑞典斯德哥尔摩音乐厅，上演了一场精彩的诺贝尔音乐会，为表达对2016年诺贝尔获奖者们的庆祝。

　　当然，整个“诺贝尔周”的压轴大戏还是10日的颁奖典礼和晚宴。诺贝尔奖得主们会被安排乘坐豪华轿车抵达举办颁奖典礼的斯德哥尔摩音乐厅。在颁奖仪式上，瑞典国王会颁给每位获奖者一份获奖证书、一个奖章和一张800万瑞典克朗的奖金支票。

　　在颁奖仪式之后，斯德哥尔摩市政厅将会在晚上7点迎来有超过1000多人参加的盛大宴会，晚上的市政厅会被鲜花、蜡烛和火炬装点，诺贝尔奖得主、瑞典王室成员、科学界和文学界的知名人士等都会出席晚宴，可谓年度最大盛典。

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[ 责任编辑： 周萌 ]
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