警方调查称打砸运钞车事件双方无碰撞 死者家属不认同

日前，东莞警方就“运钞车被砸案”召开发布会，公布调查结果。12月9日，办案民警对媒体披露案件细节和多段监控画面，还原黄武林追砸过程。黄武林家属对北京青年报记者称仍旧认为运钞车曾剐蹭黄武林。

警方揭秘为何运钞车走走停停

黄武林追砸运钞车被击毙案件一经曝光便引发热议，从黄武林追砸运钞车开始，到他被击毙之间，运钞车里到底都发生了什么？这辆运钞车在被黄武林攻击的时候为什么还走走停停？办案民警对媒体讲述了经过。

东莞市公安局刑警支队一大队大队长梁国沛接受媒体采访时表示，开枪击毙黄武林的押运员梁某在审讯过程中交待，黄武林追砸运钞车的过程中，他分别用粤语和普通话口头警告过。梁某称，他的警告内容就是“你别砸车、为什么砸车？不要再砸了，再砸的话不排除要开枪了”等等。

对于运钞车为什么在黄武林追砸下没有立刻甩掉他，而是走走停停的问题，办案民警梁国沛称，第一个原因是黄武林开始砸车后，押运员就报警了，他们在等着警方出警。第二个原因是运钞车被砸坏了，押运员们也想等着押运公司和保险公司来人处理。

梁国沛说，“当时离开现场之后，下一步可能面对(的问题)很多，车损伤了，他们几个人(押运员)害怕承担什么责任，所以不敢离开这个现场，想等着保险公司和民警去处理。”

多段监控视频还原事件过程

梁国沛表示，案件侦查过程中，警方不仅进行现场走访以及调取现场附近视频资料，特别是找到了当时跟随涉案运钞车的一辆社会车辆的行车记录仪的视频资料。

案发之前，黄武林曾从其工作餐馆辞职，其中一段监控视频记录了他离开餐馆后的行踪。这段视频是当天11点23分许，黄武林沿乌沙环南路、振荣南路自西向东步行。

第二段视频是11点54分许，黄武林经过乌沙环南路一家名叫湘隆住宿的小旅馆门口，之后一段时间他一直停留在这家小旅馆附近。

之后的视频拍到了黄武林砸运钞车的画面，12点04分，运钞车在振荣南路红绿灯路口停车等待绿灯时，遭黄武林使用石块等物扔砸。之后运钞车闯红灯前行躲避，但由于车流密集而停了下来，此时黄武林追上来继续用石块砸击车窗。

运钞车在走走停停中一共5次停车，在最后一次停车后，押运员梁某对黄武林开了枪。此处距离运钞车第一次被打砸地点约460米。

警方公布的调查结果显示，运钞车与黄武林没有发生剐蹭。梁国沛说，“我们对涉案运钞车进行勘查检验，发现车体除了砖石敲击造成凹擦的痕迹之外，车体四周的灰尘分布非常均匀，没有发现(剐蹭)的痕迹。”

死者家属已收到180万元赔偿

9日，北青报记者联系了黄武林的父亲黄奀清，黄奀清表示自己在新闻上看到了发布会的内容，但他仍坚持运钞车曾剐蹭黄武林。黄奀清称，黄武林平时脾气很好，“他从来不跟别人打架，要是人家不碰他的话，他也不能跟别人争吵。”

此前，黄武林家属已经收到了押运公司赔偿的180万元。对于以后，黄奀清表示还没有太多想法，“之前也跟律师说了，现在宣布归宣布，怎么判刑也不管，我只是想给我儿子一个真相。”

死者黄武林生前已经育有一个2岁的儿子，父亲黄奀清表示，自己会尽力抚养孙子长大，“现在就这么一个孙子了，最大的责任就是把他拉扯成人。”（文/记者 郭琳琳）