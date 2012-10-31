湖南重庆两县争夺“桃花源” 专家：盲目逐利短视

重庆酉阳和湖南桃源分别在旅游官网上宣称自己才是正宗陶渊明笔下《桃花源记》里描述的桃花源。两地旅游官网截图

中国只有一个“桃花源”，重庆酉阳和湖南桃源都这么认为。

当年陶渊明在《桃花源记》里描述了一个安宁和乐的世界，称之为桃花源，然而他并没有留下这个地方具体地点的描述，只以“无问津者”结尾，这个描述在1600年后引起了争论：哪里才是桃花源“正宗”？

近日，重庆酉阳县高调推介县境内的桃花源景区，并以排他性的姿态，公开宣布酉阳桃花源的“正宗”性。此举随即引发同样主打“桃花源”牌的湖南桃源县反击。在接受新京报记者采访时，桃源县多位政府人员称，重庆酉阳涉嫌“炒作”，桃源县才是“正宗”。

在旅游专家刘思敏看来，桃花源正宗性之争只是表象，其实质是经济利益垄断权之争。而国家行政学院教授汪玉凯则认为，发展旅游经济的资本是基础设施建设，隔空“口水战”，显得舍本逐末。

重庆酉阳和湖南桃源分别在旅游官网上宣称自己才是正宗陶渊明笔下《桃花源记》里描述的桃花源。两地旅游官网截图

刷屏的“桃花源”

“口水战”的导火线，是一则广告。

12月初，一则名为“我心中的桃花源”的主题广告，在部分社交媒体频繁出现，呈现出“刷屏”态势。广告中，淡黄色的水墨画背景下，标注有“酉阳桃花源全球创想征集大赛”。这则广告配发的宣传语称，“世界上有两个桃花源，一个在您心中，一个在重庆酉阳。”

上述广告的发布者，系重庆酉阳县桃花源旅游投资有限公司。在接受记者采访时，上述公司品牌推广部一名工作人员称，本次广告，前后将持续推送一个月左右。另外，从2016年12月1日至2017年2月28日，景区将面向全国各地的游客，以“我心中的桃花源”为主题征集书画、摄影等类型的文艺作品。作为一种营销行为，此举的目的在于推介酉阳县境内的“中国酉阳桃花源”景区。

酉阳桃花源旅游投资公司的官网显示，酉阳桃花源位于县城近郊大山之中，是国家5A级旅游景区，“被广泛认为是陶渊明笔下《桃花源记》原型地”。而酉阳县旅游局办公室一名工作人员亦宣称，陶渊明笔下的桃花源位于酉阳县，“是一种共识”。

记者从酉阳县旅游局获悉，酉阳县桃花源旅游投资有限公司是经酉阳县人民政府授权，由酉阳县财政局出资设立的国有独资公司，成立于2005年12月30日，负责酉阳桃花源的整体品牌推广及营销。

同样宣称桃花源“正宗”的，还有湖南桃源县。陶渊明笔下的桃花源归属地，随即引发两地争抢。酉阳县旅游局上述工作人员告诉记者，两地旅游部门此前并未有过正式接触，一直是“各发展各的”，而谁是桃花源“正宗”，应当由市场决定。

隔空“口水战”

12月8日，微博认证为“酉阳县桃花源旅游投资集团营销中心区域经理”的冉思若公开宣称，中国的桃花源有且只有一个，桃源县“欺骗了广大人民1000多年”。

事情发展超出预期。冉思若的微博，招致大量湖南网友的反感。9日上午，常德籍演艺明星王栎鑫通过其个人微博“力挺”家乡，又将这一事件推至风口浪尖。

记者联系冉思若，其本人对自己的行为不予置评。而酉阳桃花源旅游投资公司证实，冉思若系负责景区推广的区域经理。上述公司工作人员坚称，酉阳桃花源“最接近陶渊明原著意境”，应为“正宗”。

对此，常德市桃源县委宣传部一名工作人员称，酉阳的上述行为系“炒作”“不值一提”。而在接受记者采访时，湖南常德市旅游局副局长施才明称，一直对酉阳的行为“有关注”。在他看来，桃花源位于湖南桃源境内，这是“毋庸置疑”的，常德“有这个自信”。施才明表示，由于前期投入不足，“让酉阳抢了先”。目前，常德桃花源景区正在扩展基础设施建设，待到施工完成，将“集中精力做营销”。

记者注意到，两地争夺“正宗”早已有之。早在2006年，常德旅游部门就在网上注册了“桃花源”，并专门建立了相应网站。酉阳旅游局紧随其后，也公开宣称将扩大基础设施投资，并与国内多家旅行社合作推广。

-追问

1争文化还是争效益？

专家称盲目逐利是短视行为

重庆酉阳和湖南桃源，争的究竟是什么？在社科院旅游研究中心特约研究员刘思敏看来，这场“桃花源”之争，实则是一种“文化垄断权”之争。究其源头，陶渊明对桃花源的描述，更像是一种臆想，而非某个客观存在的地理位置。因此，这场争论注定无解。

刘思敏认为，旅游对文化会产生影响，但其本身是经济现象，地方在“借势营销”时，应尊重历史，“可以彼此竞争，但要尊重底线”。刘思敏表示，对于旅游资源，长远的态度是“共享”，而非独占抑或垄断。两地隔空掀起口水战，盲目追逐眼前的经济利益，是一种短视行为。

2政府部门介入“争抢”是否合适？

地方政府被指“不务正业”

在这场“桃花源争夺战”中，不时可见政府部门站台的身影。地方政府介入旅游景区的争抢，在行政层面是否合适？华南理工大学政府绩效评价中心主任郑方辉告诉记者，这样的地方政府，涉嫌“不务正业”。

郑方辉表示，争抢只是表象，对于推动地方旅游开发而言，地方政府应做三件事，即完善旅游规划；加强基础设施建设；加强行业自立与行业监管。而“喊口号”应属民间行为，政府参与作为则欠妥当。“民间可以说，企业可以宣传推广。但政府应当从宏观角度去管理，而不是在细节上做过多的干预。”

对于此次争论的影响，郑方辉称，在公众平台进行“桃花源”之争，本意是树立形象，但实则适得其反。另一方面，将有限的资源投入到“喊口号”式竞争中，会占用资源，分散行政精力，显得“不务正业”。

-延展

“桃花源”之争涉及多省份

作为流传最广的古代文学作品之一，《桃花源记》背后的经济效益一直以来备受关注。在此背景下，重庆酉阳和湖南桃源的桃花源之争只是冰山一角。近年来，包括江苏、河南、安徽、江西、湖北等多个省份曾掀起“桃花源”归属地之争。

位于江苏省连云港市宿城景区的船山，曾为一个天然避风海港，多年来，当地一直宣称其为《桃花源记》诞生地。同样，在河南南阳内乡县、安徽黄山黟县桃花源、江西山南景区、湖北十堰桃花源也都宣称其为桃花源“正宗”。

2014年，歌手腾格尔携带新作《桃花源》，参加湖南卫视某节目录制。在现场，主持人汪涵一句“桃花源在湖南常德”，引发网络争议。对此，湖南卫视及汪涵本人均未有回应。

“全国以桃花源命名的景区有二十多个，一个个谈是不可能的。”常德市旅游局副局长施才明表示，谁是正宗，需要交给游客判断。（新京报记者王煜 实习生 武琳悦）