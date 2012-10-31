密歇根重新计票“叫停” 希拉里“翻盘”无望

资料图：希拉里

美国密歇根州地方法院院长马克·戈德史密斯7日推翻他此前作出的裁决，要求停止该州对美国大选选票的手工重新计票。美国联邦法律规定所有重新计票必须在大选后35天内，即12月13日之前完成，美国媒体普遍认为，已经承认大选失败的希拉里·克林顿应该彻底失去了“翻盘”可能。

【申请人遭遇“致命打击”】

戈德史密斯“叫停”密歇根州重新计票的决定是对更高一级的州上诉法院裁决的执行。绿党总统候选人吉尔·斯坦11月23日宣布，因质疑“计票有问题”，其阵营寻求在密歇根州、宾夕法尼亚州和威斯康星州3个州重新计票。应斯坦要求，戈德史密斯裁决，同意在密歇根州重新计票，之后该州共和党阵营表示反对并提起上诉。

据密歇根州上诉法院的裁决，斯坦作为绿党候选人，在密歇根的投票中排第四，不是计票结果的权利“受害方”，因此不具备提起重新计票的法律资格。

密歇根州有16张选举人票。理论上，如果斯坦提出的重新计票都得以进行，那么有10张选举人票的威斯康星州和20票的宾夕法尼亚州，再加上密歇根州的计票结果都出现反转，希拉里就存在选举人票总票数反转的可能。特朗普和希拉里在大选中分别赢得290张和232张选举人票。

据报道，在接到戈德史密斯的最新裁决后，密歇根州选举委员会成员在投票后决定立即停止重新计票。美联社称，这一裁决对重新计票“是一个致命打击”。

密歇根州共和党分支机构主席罗姆尼·麦克丹尼尔说，这不仅是共和党的胜利，更是选民和纳税人的胜利，大笔计票资金得以节省。

按照法律，重新计票的申请者要支付计票费用，因此斯坦的竞选团队需为此支付费用，她为此设立筹款网站，目标是募集到700万美元。在迅速筹集到500多万美元后，斯坦最近也表示，由于需要先行支付高额保证金，筹足费用并不容易。

根据法律，斯坦还有机会向密歇根州的最高法院提起上诉，不过媒体认为，排除另外两州的情况，密歇根州最高法院处理其上诉的时间，对斯坦已经十分不利。

【大选投票的“戏外之戏”】

对于重新计票，斯坦、希拉里和当选总统特朗普立场迥异。斯坦的理由是，她担心电子计票系统会遭受黑客的攻击，因此在票数非常接近的情况下，重新计票就很有必要。她在筹款网站上明确说明，筹款运动不是为了帮助民主党候选人希拉里，而是为了“确保选举的公正”。

希拉里阵营对斯坦提出的重新计票表示了温和的支持。但是从总体上估算，希拉里必须在上述三州重新计票中多获得至少10万张选票才有“翻盘”的可能，专家们一致认为这几乎不可能。

据《华盛顿邮报》报道，希拉里团队其实从斯坦提出重新计票之初就认同专家的估计，这体现在此次重新计票要求并非希拉里团队自己提出，而且希拉里在第一时间承认了败选。希拉里团队支持斯坦的要求，从本质上说，只是为了安抚自己的支持者。成千上万民主党支持者在选举之后举行了各种集会和抗议。

特朗普团队则一直对重新计票予以抨击，特朗普本人发布了一系列推文，他援引希拉里关于尊重选举程序必要性的言论，并认为重新计票是在“浪费时间”、“浪费金钱”，之后他进一步表示：“除了以压倒性优势赢得了选举人团的投票之外，如果将数百万非法投票的人的选票扣除在外的话，我在普选票上也同样获得了胜利。”

据美联社最新消息，截至8日，威斯康星州已经完成70%的手工计票，预计在13日最后期限前能够完成所有重新计票工作。在宾夕法尼亚州，根据选举委员会，目前的计票情况仍显示特朗普领先。又据报道，由于被要求支付高额保证金，斯坦表示要放弃宾夕法尼亚州重新计票的要求。据美联社，该州地方法院法官保罗·戴蒙德计划9日就重新计票举行法庭听证。共和党已经就重新计票表示反对，并警告，法庭的审理或许将导致宾州在13日最后期限前无法确认该州投票结果。(夏文辉)(新华社专特稿)