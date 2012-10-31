中国博士揭秘“琥珀恐龙”发现过程 目前无法复活

藏有恐龙尾巴的琥珀“伊娃”

以中国地质大学博士邢立达为首的科研团队宣布，在一块近1亿年前的琥珀中，他们发现了一段恐龙的尾巴组织，这是有史以来人类发现的第一件琥珀中的恐龙标本。

消息甫出，很多第一反应想到《侏罗纪公园》的网友热议，这是否意味着凭借琥珀恐龙里的基因，可以让恐龙“死而复生”？9日上午，邢立达在接受北京青年报记者采访时表示，他是2015年6月购入的这块琥珀，一开始供货方认为里面的恐龙尾巴是某种植物。“它是人类迄今为止发现的最’鲜活’的恐龙形态。”邢立达如是说。

推测恐龙身长18.5厘米

在琥珀中寻找恐龙的身影？“脑洞大开”的想法如今有了依据。

中加英美等国的古生物学家9日宣布，他们发现了有史以来第一件琥珀中的恐龙标本，由中国地质大学博士邢立达与加拿大萨斯喀彻温省皇家博物馆教授瑞安·麦凯勒领衔的论文已在线发表在《当代生物学》。

从照片来看，琥珀中的恐龙标本非常小，保存完好。

“是一段毛茸茸的尾巴，就像一棵扫帚菜。”邢立达介绍，尾巴展开后长度约为6厘米，推测恐龙全身长度为18.5厘米。标本背面有着栗棕色的羽毛，腹面则是接近白色的羽毛。

“由于琥珀的特殊性，我们眼前的恐龙尾巴与生前的形态非常接近。”邢立达说，这件标本发现于缅甸北部克钦邦胡康河谷，来自白垩纪中期诺曼森阶，距今约9900万年。

“伊娃”属于手盗龙类

邢立达说，2010年在加拿大留学时，他的一名师兄在琥珀中发现了恐龙的羽毛，这给了他很大启发，从此以后便开始收集可能含有古生物组织的琥珀。

在邢立达的微信朋友圈，每隔一段时间他就会将自己从琥珀中的发现分享出来。邢立达告诉北青报记者，类似这样的琥珀，他过去几年收藏了200多件。

中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员徐星表示，新发现的这段尾巴标本包括了至少9个尾椎，研究人员将其起名“伊娃”。从“伊娃”的尾巴骨骼形态来看，它与典型的非鸟虚骨龙类恐龙类似，区别于典型的古鸟类；从羽毛来看，属于基干手盗龙类。

据介绍，手盗龙类是虚骨龙类的一个演化支，其中不乏一些非常小的个体，比如生活在1.6亿年前我国华北的近鸟龙，体长仅34厘米，重约110克，就是一种拥有飞羽的小型恐龙。