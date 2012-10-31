洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会

台湾年度汉字出炉 2016的台湾“苦”啊！
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 中国台湾网 2016-12-10 10:56
分享到：

　　“台湾2016代表字大选”票选结果今天出炉。最终，“苦”字在51个候选字中拔得头筹，获选为今年的年度代表字。(图片来源：台湾《联合报》)

　　原标题：台湾年度汉字出炉2016的台湾“苦”啊！(图)

　　中国台湾网12月9日讯 地震、台风不断；两岸关系急冻打击观光业；地价、房屋税双涨；台当局“一例一休劳基法”砍假更让低薪社会劳工处境雪上加霜……2016年的台湾“苦”啊！据台湾《联合报》报道，“台湾2016代表字大选”票选结果今天出炉。最终，“苦”字在51个候选字中拔得头筹，获选为今年的年度代表字。

　　报道指出，本年度票选第1到10名代表字依序为：苦、变、闷、弯、狂、滞、劳、裂、革、转。其中4字“苦、闷、滞、劳”呈现苦闷劳累的黑暗情绪，5字“变、弯、裂、革、转”则期待大破大立的改革、转变。10个字排起来，彷佛暗喻“生活苦闷、民心思变”。

　　自2008年起，“台湾代表字大选”便陪台湾民众度过岁末，邀民众票选最能代表这一年的汉字。从2008年的“乱”、2009年的“盼”、2010年的“淡”、2011年的“赞”、2012年的“忧”、2013年的“假”、2014年的“黑”到2015年的“换”，每个字都刻画了当年的社会意向与民众想法。

　　今年的“台湾2016代表字大选”由岛内的中国信托文教基金会及《联合报》合作，邀集各界贤达推荐51个候选字，而后由民众通过手机、网络，票选最能代表这一年的汉字。

　　据悉，今年“苦”字的推荐者是艺人杨丞琳，推荐理由为：“这一年很多天灾人祸，台风一个接着一个，大家重建家园很苦、救难人员也很辛苦，是辛苦的一年。希望大家能时刻提醒，珍惜资源、爱护地球，这样即使有天灾，也不至于越来越严重。”(中国台湾网 王思羽)

返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 周萌 ]
分享到：
相关阅读
  • ·明年起，洛阳市社会保险费改由地税机关统一征收
  • ·男子与爱人恋爱结婚 临产发现“老婆”是男儿身
  • ·女浴客泡温泉遭直播 冬季泡温泉的好处你知多少？
    		•
    家居灯饰布置这样才对
    家居灯饰布置这样才对
    房地产估价机构不再实行资质核准
        据住房城乡建设部网站消息，住房城乡建设部近日发布关于贯彻落实资产评估法规范房地产估价行业管理有关问题...
  • ·中国将成为高收入国家！这事和房产有关！
  • ·［房产］倒腾房子赚几百万还能继续？ 专家：可能被套
  • ·［房产］先卖房还是先买房？换房处理不当小心损失
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 委内瑞拉渔民因经济危机被迫当海盗（...
  • 美国传奇宇航员约翰·格伦去世
  • 考古发现庞贝千年妓院 壁画尺度惊人
  • 18岁女孩边开车边直播 遭卡车碾压丧命
  • 湖北一法院45万买一台打印机 供货方：...
  • 启明南路快车道明日将恢复通行
  • 长沙一加钞员从ATM顺走数百万 银行至...
  • 景海鹏隔离21天后首次亮相：在太空最...
  • 小偷牵出反腐案：平舆县一副县长被盗...
  • 国内最高陶行知铜像在洛阳幼师落成
    		•
    百姓呼声
    百姓呼声：关注今冬集中供暖 问题反映
    已经办理有独生子女证的不需要再重新办证
    精彩图片
    2016年国家地理最佳照片
    科比三女儿降生喜当超...
    烽火连天遮不住：战争...
    组图：米兰达大方露美...
    精彩热帖

    独钓者

    三门峡拍天娥

    雪地红妆

    垃圾如此倒 堵塞排水道
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    杨洋时尚先生获奖

    张柏芝重回颜值巅峰

    戚薇笑容灿烂

    董子健激萌写真
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605