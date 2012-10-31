台湾年度汉字出炉 2016的台湾“苦”啊！

“台湾2016代表字大选”票选结果今天出炉。最终，“苦”字在51个候选字中拔得头筹，获选为今年的年度代表字。(图片来源：台湾《联合报》)

原标题：台湾年度汉字出炉2016的台湾“苦”啊！(图)

中国台湾网12月9日讯 地震、台风不断；两岸关系急冻打击观光业；地价、房屋税双涨；台当局“一例一休劳基法”砍假更让低薪社会劳工处境雪上加霜……2016年的台湾“苦”啊！据台湾《联合报》报道，“台湾2016代表字大选”票选结果今天出炉。最终，“苦”字在51个候选字中拔得头筹，获选为今年的年度代表字。

报道指出，本年度票选第1到10名代表字依序为：苦、变、闷、弯、狂、滞、劳、裂、革、转。其中4字“苦、闷、滞、劳”呈现苦闷劳累的黑暗情绪，5字“变、弯、裂、革、转”则期待大破大立的改革、转变。10个字排起来，彷佛暗喻“生活苦闷、民心思变”。

自2008年起，“台湾代表字大选”便陪台湾民众度过岁末，邀民众票选最能代表这一年的汉字。从2008年的“乱”、2009年的“盼”、2010年的“淡”、2011年的“赞”、2012年的“忧”、2013年的“假”、2014年的“黑”到2015年的“换”，每个字都刻画了当年的社会意向与民众想法。

今年的“台湾2016代表字大选”由岛内的中国信托文教基金会及《联合报》合作，邀集各界贤达推荐51个候选字，而后由民众通过手机、网络，票选最能代表这一年的汉字。

据悉，今年“苦”字的推荐者是艺人杨丞琳，推荐理由为：“这一年很多天灾人祸，台风一个接着一个，大家重建家园很苦、救难人员也很辛苦，是辛苦的一年。希望大家能时刻提醒，珍惜资源、爱护地球，这样即使有天灾，也不至于越来越严重。”(中国台湾网 王思羽)