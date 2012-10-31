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中国女游客被泰国导游打伤 打人者事后拍照“卖萌”
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 新华社 2016-12-10 10:56
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　　原标题：泰国导游向被殴打中国游客道歉并赔偿

　　中国驻泰国大使馆领事保护处9日证实，经使馆及时交涉，8日晚间在泰国芭堤雅殴打一名中国女游客的泰国导游已经向这名游客致歉，并给予一定金额的赔偿。

　　当地媒体报道，8日晚芭堤雅警方接到报案，一名25岁中国女游客在芭堤雅一处码头被泰国男导游打伤脸部，出现流鼻血和呕吐症状，随后被送往医院接受治疗。

　　中国驻泰使馆对此高度重视，分别向当地警方、旅游警察及泰国旅游和体育部等有关方面了解情况并表达关切，要求泰方妥善处理此案，依法惩治肇事者，维护中国游客合法权益。

　　当地警方调查取证后说，这名35岁男子为当地一家旅游公司的导游，被警方控制时仍处于醉酒状态，被拍照取证时还在胡言乱语，警方遂将其拘留。据了解，这名男子并非被打中国游客旅行团导游。

　　9日下午，在警方主持下，当事双方见面协商，泰国导游向中国女游客致歉并给予一定金额赔偿。警方表示，将依法追究导游刑事责任，并向泰旅游主管部门报告相关情况，建议其从行业主管角度进行处罚。

　　另据泰媒报道2016年12月8日晚，泰国芭提雅警方接到报案，一名25岁中国女游客在芭提雅巴厘海码头被35岁泰国男导游打伤，鼻子被打歪，不但鼻血直流，还有呕吐症状。工作人员发现后紧急进行初步救治，随后送到医院治疗。

　　而打人的35岁泰国男导游处于醉酒状态，声称中国女游客先出手打他。打人后还不知悔改，被工作人员拍照时居然还双手竖起大拇指“卖萌”。

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[ 责任编辑： 周萌 ]
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