习近平在全国高校思想政治工作会议上的讲话引热烈反响

原标题：让高校成为坚持党的领导的坚强阵地——习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上的重要讲话持续引发热烈反响

新华社北京12月9日电 “我们的高校是党领导下的高校，是中国特色社会主义高校。”“办好我国高等教育，必须坚持党的领导，牢牢掌握党对高校工作的领导权，使高校成为坚持党的领导的坚强阵地。”

习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上发表的重要讲话，连日来在全国教育战线持续引发热烈反响。大家表示，要抓好党对高校领导这个根本，加强高校基层组织建设，坚持走中国自己的高等教育发展道路，扎实办好中国特色社会主义高校。

明方向办好中国特色社会主义大学

“党委要保证高校正确办学方向，掌握高校思想政治工作主导权，保证高校始终成为培养社会主义事业建设者和接班人的坚强阵地”，在强调高等教育必须坚持党的领导时，习近平总书记语重心长。

“加强党对高校的领导，是办好中国特色社会主义大学的根本保证。办好我国高等教育，必须牢牢掌握党对高校工作的领导权，这是由中国特色社会主义大学的使命和任务所决定的。”中共陕西省委高教工委书记董小龙说。

福州大学党委副书记陈少平说，高校肩负着为实现中华民族伟大复兴中国梦培养人才的重任，当前，伴随着改革进程不断推进，受互联网传播等因素影响，各种各样的社会思潮不断涌现。坚持党的领导是非常重要的原则，也必须在新的历史时期不断加强。

8日晚，南京航空航天大学组织师生代表集体收看《新闻联播》，并召开学习习近平总书记重要讲话精神座谈会。能源与动力学院党委副书记徐川说，高校培养学生，首先要解决的就是学生的思想政治问题，如果不能坚持正确的政治方向，就好像衣服扣错了第一个扣子，难以穿出堂堂正正的效果。

党委要保证高校正确办学方向，掌握高校思想政治工作主导权，保证高校始终成为培养社会主义事业建设者和接班人的坚强阵地——习近平总书记提出的要求，让整个教育系统感到身上的“担子更重了”“责任更实了”。

教育部党组书记、部长陈宝生表示，教育系统要统一思想、提高认识，在加强和改善党对高校的领导方面，特别要坚持“两个责任保证”和“三个联动”。“两个责任保证”是指党委负有思想政治工作的主体责任，党委书记是第一责任人，领导班子成员要自觉履行“一岗双责”，纪委要切实履行监督责任，通过双向融合整体推进基层党的建设。“三级联动”是指高校党委、院系党组织、基层党支部要积极行动起来，把从严治党的体系建立健全起来，责任延伸落实下去。

接地气切实加强高校思想政治工作领导

各地党委书记和有关部门党组书记要多到高校走走，多同师生接触，多去高校作报告，回答师生关注的理论和现实问题。要加强同高校知识分子的联系，多关心、多交流、多鼓励，善交朋友、广交朋友、深交朋友，多听他们的意见，真听他们的意见——对于党委如何加强和指导高校思想政治工作，习近平总书记提出了明晰的“行动指南”。

“总书记提出的‘三多’‘三交’要求，是强化地方党委政治责任的有力举措，是加强党对高等教育领导的务实一招、管用一招。”四川省遂宁市委常委、宣传部部长杨颖认为，高校是思想较为活跃、各种社会思潮交互碰撞较为集中的地方，地方党委、政府领导通过“三多”“三交”，就能更加准确地把握新形势下高校师生的思想动态、现实困惑，有针对性地研究高校思想政治工作的新思路、新方法、新举措。

“青年学生在不同的历史时期、不同的成长阶段有着不同的群体特征和不同的意见诉求，同学们也十分愿意同党委书记们分享成长的困惑和成功的喜悦。每当学校重大活动党委书记亲临现场时，学生们都异常激动，可见，总书记要求各地党委书记走到青年学生中去，是同大学生的期待愿望不谋而合的。”山东大学外国语学院辅导员宋玉浩说。

近年来，地方党委加强和指导高校思想政治工作的案例并不鲜见：近4年来，湖北省委坚持班长带头，省领导有60多人次深入高校调研、座谈，为师生作形势报告100多场；浙江省自2005年建立省领导联系高校和定期为师生作形势政策报告制度以来，省领导深入高校开展调查研究并为大学生作形势政策报告近260场次……

中共湖北省委高校工委书记、教育厅厅长刘传铁表示，湖北省将进一步实施好“领导干部上讲台”工程，让领导干部走进校园、走上讲台、走进学生心灵，推动高校思想政治工作和党的建设强起来。

山东省青岛市委书记李群说，深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，要切实履行好地方党委的政治责任和党委书记的“第一责任人”责任，把高校思想政治工作摆在重要位置，多到高校“接地气”“面对面”，努力把高校思想政治工作“做到家”“入心田”。

夯基础加强高校党的基层组织建设

“要加强高校党的基层组织建设，创新体制机制，改进工作方式，提高党的基层组织做思想政治工作能力。”习近平总书记对加强高校党的基层组织建设提出明确要求，在教育战线引发各方思考。

“当前高校基层党组织建设有一些需要加强和改进的地方，但基本面是好的。”上海交通大学校长张杰介绍说，在加强基层党组织建设方面，有三条经验可以借鉴：一是在校级层面，要着重处理好“党委领导”与“校长负责”的关系，确保党在高校的领导地位；二是在院系层面，要执行好党政联席会议制度，强调院长和书记对学院党的建设负有共同责任；三是在基层党支部层面，要在抓好规范的同时更好地激发创新活力，切实解决党务和业务“两张皮”问题。

“现在有一种倾向，就是借建设现代大学制度来否定党委领导下的校长负责制，对此必须保持清醒的认识。”北京交通大学党委书记曹国永说，任何一个好的、有效的社会组织治理制度，都是具有国家特性的，它必须与本国的制度环境以及社会传统相适应。党委领导下的校长负责制是中国共产党对国家举办的普通高等学校领导的根本制度，必须长期坚持，毫不动摇。

要做好在高校教师和学生中发展党员工作，加强党员队伍教育管理，使每个师生党员都做到在党爱党、在党言党、在党为党——习近平总书记的讲话，为新时期高校党的基层组织建设提出了更高要求。

“高校基层组织建设非常重要，大学生是最新鲜、最有活力的群体，是新增党员最重要的来源，加强对大学生的价值观和理想信念教育，提高他们对党的认同感和归属感，都与高校基层组织建设息息相关。”华南师范大学组织部长吕美荣说。

“新时期加强高校党的基层组织建设，要贴近师生党员需求，紧跟新技术新应用，不断创新方式方法。”南京财经大学党委书记陈章龙表示，高校要在遵循党建思想政治工作规律的基础上，着眼师生党员对精神文化生活的新要求，积极利用微博、微信、微电影等新媒体创新话语表达，把抽象的道理讲具体、讲生动。

“教育强则国家强。”习近平总书记的讲话让广大高校思想政治工作者深受鼓舞，“高校思想政治工作要因时而进、因势而新，通过我们的辛勤工作让学生感受到信仰的力量和真理的力量，感受到党的伟大与党的事业的伟大，让更多的学生汇聚在党的旗帜下，为实现中华民族伟大复兴的中国梦建功立业！”(新华社记者 崔静、崔清新、吴晶) (参与采写：胡浩、施雨岑、吴晓颖、吴文诩、娄辰、仇逸、凌军辉、郑天虹、俞俭、陈弘毅、李鹏翔、阿依努尔)