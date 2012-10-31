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男子上班时房子遭误拆 因信箱上挂错门牌号
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 四川在线-华西都市报 2016-12-09 15:55
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　　原标题：信箱上挂错门牌号悉尼男子上班时房子遭误拆

　　史蒂夫??巴拉斯的房子

　　中国日报网12月8日电早晨出门上个班的功夫，不想自己的房子却被拆了。这究竟是怎么回事呢？原来是房屋拆除公司拆错了！据英国广播公司(BBC)12月8日报道，一个挂在门前信箱上的错误门牌号，引发了这起发生在澳大利亚悉尼市的乌龙事件。

　　史蒂夫巴拉斯是一名生意人。某日上班时，他接到了朋友打来的电话被告知有人正在拆他的房子。惊讶担忧之下，他立即赶回家里想要看看是什么情况，而眼前的这一幕着实把他吓到了：一群建筑工人马上就要把他的房子夷为平地了。

　　为了避免发生冲突，巴拉斯没有上前理论，而是选择直接报警。“警察让他们停下来，询问是怎么回事。”巴拉斯说，警方告诉他原来是建筑工人犯了一个“愚蠢的错误”，他们“拆错了房子”。

　　巴拉斯进一步解释称，房屋拆除公司的工人们接到指令，被要求拆除悉尼市班克斯敦马里恩街200号，而他的房子是隔壁的198号，凑巧的是，他家门前信箱上的门牌号竟然挂错了，写着“200号”，但真正的200号信箱上的门牌号却模糊不清。于是，建筑工人在错误门牌号的指引了，拆错了房子。

　　巴拉斯告诉记者称，在误拆事件发生之前，他多年来一直以为自己的房子才是马里恩街200号。“我以为我是马里恩街200号的屋主，这是一间小房子，我原打算租出去的。但是显然，我不再拥有这个房子了。”不过，这个倒霉鬼说他还很幸运的，“幸好房子被拆除时里面没有人”。

　　当地政府证实这起误拆事件属实，而巴拉斯拥有的房产位于马里恩街196号和200号之间。目前，有关部门正在展开调查，以确定事发时的具体情况。

　　巴拉斯说，他已经跟这间房屋拆除公司的老板联系过了，后者似乎要被误拆的消息“击垮”了，“这是一个无心之过，可怜的家伙，他简直无语了”。

　　来源：中国日报网

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[ 责任编辑： 王轩 ]
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