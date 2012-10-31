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奥巴马自曝任期内遭白人歧视：有官员曾公开不敬
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 中国日报网 2016-12-09 15:55
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　　资料图：美国总统奥巴马。中新社记者张蔚然摄

　　总统的委屈：奥巴马自曝任期内遭受白人歧视

　　中国日报网12月9日电(孙若男)距离美国总统奥巴马卸任仅剩40多天，作为美国首位非洲裔总统，他在过去近8年的时间里，为社会做出巨大贡献，支持率也一路飙升。然而奥巴马接受美国有线电视新闻网(CNN)采访时吐露心声，称毫无疑问他的肤色导致一些美国白人在其任期内对他持有负面看法。

　　在12月7日播出的采访中，奥巴马回顾了自己在白宫的政治生涯：“美国北方州的白人和南方州的白人对于我的总统生涯存在不一样的看法，我认为这是有原因的……有没有人主要担心的是我看上去像外来人，而不是其他呢？有没有人因为我的出生地问题而滋生偏见呢？这些情况肯定存在。”

　　奥巴马的高级顾问戴维?阿克塞尔罗德也认同这一看法：“反对党非常‘凶猛’且由于种族问题对奥巴马不大尊重，这是不争的事实。”据他透露，至少有一名位高权重的共和党官员曾公开对奥巴马不敬，“此人对奥巴马说过，我们并不认为你应该成为总统，但是美国人民这样认为，所以我们才不得不同你共事”。

　　美国候任总统特朗普更是针对奥巴马出生地问题屡屡发问。2012年8月他曾在推特上发言称：“有一个非常可靠的消息人士致电我的办公室，称奥巴马的出生证明是假的。”2014年，特朗普还鼓励黑客调查奥巴马的出生地。今年秋天，他在竞选活动中首次公开承认奥巴马出生于美国。不过他并未对此前的言论表示道歉，认为是希拉里竞选团队在2008年率先挑起了有关奥巴马出生地的争议。

　　奥巴马对于特朗普的改口并不领情，他在9月美国国会黑人同盟联欢晚会上开玩笑说：“如果说今晚我还有什么高兴的事，那就是出生地问题终于结束了，对此我感到释然。”他告诉出席晚会的人们，他认为出生地问题是对自己的一种侮辱，而如果他们不给希拉里投票，那么就是对自己政治遗产的一种侮辱。

　　奥巴马在采访中表示，自己并不在意被称作美国首位黑人总统。他认为，种族的概念不仅局限于基因，而且是一种文化的概念，它包括音乐、语言、信仰以及爱国主义精神。

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[ 责任编辑： 王轩 ]
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