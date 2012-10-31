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湖北一法院45万买一台打印机 供货方：文件永久保存
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 澎湃新闻 2016-12-09 15:07
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　　针对被质疑花45.2万元采购一台打印机事件，湖北十堰市张湾区人民法院办公室工作人员12月8日告诉澎湃新闻，因需要大量打印各种文书，此次采购的是一台大型高速喷墨打印机，比一般的打印机要贵，但不清楚该打印机的具体品牌型号。产品供货方十堰某网络科技有限公司对澎湃新闻称，这台高速喷墨打印机不同于市面上的打印机，由于激光设备打印出的文件一般两年后会褪色，而这台机器打印出的能永久性保存。

　　十堰市张湾区政府网站公布了《张湾区人民法院高速喷墨打印机采购项目竞争性谈判公告》

　　2016年11月18日，十堰市张湾区政府网站公布了《张湾区人民法院高速喷墨打印机采购项目竞争性谈判公告》。公告显示，在项目编号为HBGY-2016-46的货物采购中，张湾区人民法院“高速喷墨打印机采购项目”的预算金额为46万元(一台)。

　　12月6日，张湾区政府网站公布了《张湾区人民法院高速喷墨打印机采购项目竞争性谈判成交结果公示》，公示显示编号为HBGY-2016-46的喷墨打印机采购项目由十堰某网络科技有限公司提供，成交价格为45.2万元，数量为一台。公示称，若有关当事人对成交结果有异议，可在成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式，向张湾区政府采购管理科提出质疑，逾期不受理。

　　成交公告发布后，有网友质疑，网上搜索“高速喷墨打印机”结果发现，一般市场价格为几千元至十几万元一台不等，为何一台高速喷墨打印机要45万余元。

　　澎湃新闻12月8日下午致电张湾区政府采购管理科，但电话无人接听。

　　此次采购的委托方、湖北广域建设管理有限公司的工作人员告诉澎湃新闻，招标的打印机最高限价是由甲方(张湾区人民法院)来决定，“甲方愿意花这个钱买一个比较好的，高档的打印机，我们就会走正规的招标程序给人家找一个供货商”。

　　澎湃新闻致电产品供货方十堰某网络科技有限公司，工作人员表示，8日其已接到多个询问该公司高速喷墨打印机的电话，均“莫名其妙”，并解释称，其已注意到网上的质疑声，这台高速喷墨打印机不同于市面上的打印机，由于激光设备打印出的一般两年后会褪色，无法长久保存，而这台机器打印出的文件能永久性保存，“这个机器为什么卖这么贵，因为它是一个整体，一个系统，从制作中心全套出来。”对于该打印机的具体型号，该工作人员表示在开车不方便说，有时间会好好解释。

　　张湾区人民法院办公室上述工作人员表示，因法院案件比较多，打印工作量大，此次采购的是大型高速打印机，主要用于打印法律文书，判决书、调解书等。但对于所购打印机的具体品牌、型号，该工作人员表示不清楚。

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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