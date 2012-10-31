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景海鹏隔离21天后首次亮相：在太空最喜欢吃雪菜兔肉
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 北京晨报 2016-12-09 15:07
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　　昨天上午10点30分，神舟十一号航天员景海鹏、陈冬在北京航天城的航天员公寓与媒体见面，这也是两位航天员返回地球隔离21天后首次公开亮相。

　　在经历了长达33天的飞行任务之后，两位航天员进行了为期三周的医学隔离恢复期。在此期间，工作人员通过按摩、理疗保健、药浴、中医药调理、肢体活动、散步等一系列具有中国特色的医监医保措施，帮助航天员身体各项指标尽快恢复到飞行前状态，目前状态良好。

　　据悉，本周五隔离恢复期结束后，2名航天员将进行为期1个月的疗养，促进身体全面恢复。

　　景海鹏表示，这次太空之旅很放松很享受，对搭档陈冬的表现非常满意，打100分。景海鹏对此次飞天的航天食品也是赞不绝口。“有米有面，有肉丝炒面，绿豆炒面等等，品种花样多，色香味俱全，我都喜欢吃，现在也能报菜名，最喜欢吃的菜是雪菜兔肉。”

　　航天员恢复三阶段

　　从返回舱在内蒙古着陆至12月9日的这三个星期是两位航天员的医学隔离期，这是航天员从天空返回到地球后的第一个程序。第二个阶段是疗养恢复期，在这一期间除了继续进行按摩、理疗保健等，还将加大体育活动安排，比如力量训练、水中运动等，还要进行景观疗法，带航天员去游览一些风景比较好的景观，调节心情。第三个阶段的动态评估将持续到2017年上半年。

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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