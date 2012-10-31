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英父亲为自闭孩子找停产水杯 东莞工厂找模具重生产
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 北青网 2016-12-09 10:32
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　　自闭症男孩Ben只有用13年前那款杯子才肯喝水

　　东莞工厂重启13年前的生产线，为Ben制作1000个同款水杯，足以满足他一生需求摄影/李洁莹

　　上个月，英国德文郡的一个名为Ben的14岁小男孩的故事在网络上引发了国际关注。Ben患有自闭症，十多年来，只肯用一款蓝色的水杯喝水，否则可能不吃不喝，Ben的父亲Marc到商店想再买一个同样的杯子，却被告知这款杯子早已停产。

　　Ben的这款杯子是13年前在中国东莞生产的。生产厂家告诉北京青年报记者，他们为Ben从库房里找到了尘封13年的杯子的模具，重新生产了当年的水杯。

　　Ben的父亲Marc昨天告诉北青报记者，他对厂家和东莞的生产者的感激之情“无法用语言来表达”，Marc希望有一天可以到访中国，亲自来看看这个杯子是如何生产的，并感谢帮助他的中国朋友们。

　　英国父亲发帖求儿子同款水杯

　　当地时间11月14日，英国德文郡一位三个孩子的父亲Marc在社交网络发帖求助，引发了很多网友的关注。

　　Marc在网络上表示，自己现年14岁的儿子Ben因为患有自闭症，只愿意使用一款已经用了十多年的蓝色杯子喝水。“早在Ben两岁之前，我就把这个款式的杯子买给了他，其实这是一个婴儿使用的奶瓶，但是Ben从此之后就离不开它了，一定要用这个杯子才肯喝水。”Marc告诉北青报记者，目前使用的杯子是该款式的第二个杯子，第一个杯子用了十多年，直到三年前，他在一个幼儿园的架子上看到了别人用的同一款杯子，便买下来换掉了前一个杯子。

　　Marc表示，自己也曾经尝试用别的款式的杯子替换Ben现在使用的蓝杯子，但都失败了，“拿着别的杯子，他会非常不开心，不但不喝水，甚至还把杯子扔向我和妻子。”

　　随着第二个杯子越发老旧，Marc开始为如果这个杯子坏掉儿子怎么办发愁。他咨询了英国当地的商铺，被告知这款杯子已经停售多年了。无奈之下，Marc选择了上网求助。他在社交网络上讲述了Ben的遭遇，并呼吁大家遇到家中保留的同款杯子，可以寄给他。

　　水杯产自东莞厂家库房淘模具

　　Marc的消息发布后，引发了全球网友关注，也引起了这只杯子的生产厂家注意，这只杯子竟然是产自中国东莞。

　　8日下午，杯子的生产厂家亚洲区的运营总监李洁莹告诉北青报记者，她是在Marc发布消息的第三天从英国的总公司那里得到了消息。“经过调查，我们发现这款杯子是我们位于广东东莞的工厂生产的。”

　　李洁莹说，Marc为Ben购买的这款水杯是2001年开始生产的，2003年停产，并且只在英国发售过。“以前也有顾客希望购买停产的产品，但一般也就是两三年前的产品，这些我们往往有现货库存，类似Ben这样需要寻找停产13年的一款产品的，我们还是第一次遇到。”

　　李洁莹回忆，当时收到了一个好消息、一个坏消息。

　　好消息是，所有生产过的产品，公司都有其模具的备案，只要有模具就能重启生产。但坏消息是，当时的模具记录储存在一个很老的数据系统里，李洁莹专门找了工程师，才把13年前的数据档案调了出来。

　　然而这并不意味着问题解决了，李洁莹表示，如今的生产标准和13年前有了大幅度的提升，他们不但要保证这款水杯能够生产出来，还要检查生产的工艺是否符合现在的生产标准。为此，需要对机器进行清洗并做多次测试。“这样的测试持续了不到10天，直到确认我们能够为Ben提供颜色都能一模一样的产品，我们才联系英国总公司，让他们转告Ben的家人我们试做了同款的杯子，我们会寄给Ben几个样品，如果Ben觉得没问题，我们就再开工生产更多的同款水杯。”

　　李洁莹表示，12月7日她收到了总公司的消息，Ben认可了公司生产的样品。目前公司已经决定，为Ben制作1000个同款的杯子，足以满足他一生的需求。

　　对话

　　父亲Marc：希望我能说中文，来表达我的感谢

　　北青报：Ben对于这款水杯有多依赖呢？

　　Marc：如果没有这个杯子，Ben是不会喝水的，对他来说一切就是这么简单，在Ben的思维里，他根本无法理解别的杯子也能喝水。这就是自闭症的复杂性，我们难以理解他们的想法。Ben从5岁开始就没在学校喝过水，他只肯在家喝水。

　　北青报：现有的杯子状况如何？

　　Marc：三年前我得到第二个杯子的时候，它是二手的。目前这个杯子口上固定盖子的橡胶环正在变松，一旦彻底坏掉，盖子就不能保持打开的状态，那样一来就没办法喝水了。虽然目前这个杯子还可以用，但是我需要现在就动手，让Ben能够慢慢接受一个长得比较像这个杯子的新杯子。实际上，即使是长得很像，可能也需要几个星期甚至几个月才能让Ben慢慢接受。

　　北青报：你曾在求助信中提到，Ben曾经两次因为喝水的问题进入急诊室接受治疗，能具体讲讲这两次经历吗？

　　Marc：在Ben两岁半到3岁的时候，他就很虚弱，而且不愿意喝水，他不想喝就绝对不喝，这是没有任何原因的。我们觉得渴了就要喝水，但Ben不这么想，最终他因为太虚弱，我们带他去儿童医院急诊，在那里他被确诊为自闭症，在医院接受治疗后，他的健康情况才慢慢好转。

　　前几年，Ben得了扁桃体炎，他咽喉非常疼，不肯吃饭也不肯喝水，对Ben来说这两者是紧密联系的，他必须吃喝放在一起来。我们给他吃药的唯一办法，就是将药溶进水里让他喝下去。然而他对药过敏，每天只喝非常少的东西。这导致他脱水的症状越来越严重，我们只得联系专家安排Ben住院治疗。

　　当时情况非常危险，甚至医生给他输液，他会把输液管扯掉，以致医生不得不使用镇静剂，如果他再不输入任何液体，就会死掉。那是一段非常难受的回忆，好在他后来好转了。

　　北青报：网上也有一些质疑，认为给Ben换一个其他的杯子并非难事，你怎么看？

　　Marc：有些人觉得我们应该强迫Ben来换个杯子，其实我们试过很多次，但只要拿走现在的这款杯子，他就不喝水了。我们怎么能拿Ben的生命来冒险呢？Ben离开家就不吃不喝，我们只能陪在他身边。如果可以换，我们早就换了，但现在实际情况就是如此，我们只能接受现实。为了Ben，我辞职了，这并不轻松，但是我爱我的儿子，我愿意为儿子付出一切。

　　北青报：目前你收到了多少个杯子？

　　Marc：我们目前已经收到了来自网友的10个杯子，生产厂家还给我们提供了更多杯子，未来我们应该不会为杯子的事情发愁了，这些杯子足够他一生所用。

　　我们目前的计划是，先利用一些网友捐献的旧杯子，慢慢替换成厂家的新杯子，这样他就不会注意到杯子换掉了。这种杯子是为两三岁的孩子生产的，Ben已经是个大孩子了，因此用的频率和力道都有些大，这也是我们需要更多杯子的原因。

　　北青报：生产厂家告诉我们，中国东莞的工人在仓库中找到了13年前的模具，并正在为Ben生产同款的杯子，你有什么想对他们说的？

　　Marc：对于大家的帮助，我的感谢难以用语言表达。我希望我能说中文，来表达我的感谢。我希望有一天能够来到中国，亲眼看看这些杯子是如何生产的。Ben并没注意到世界上为他发生的一切，但是相信我，他的生活离不开这个杯子，而这个杯子赐给他平安，感谢每一个为此付出的人。

　　本组文/本报记者屈畅

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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