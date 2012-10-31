今年至少14个省份迎来新任纪委书记 他们都是谁？

12月8日，据《天津日报》消息，中央国家机关纪工委书记邓修明已赴天津任市委委员、常委，天津市市纪委书记。观海解局注意到，此番履新是邓修明年内第二次履新，此前邓修明曾担任四川省高级人民法院副院长、成都市纪委书记等职务。

观海解局梳理发现，今年以来，至少已经有14个省份迎来新任纪委书记，其中有6位是由中央部门领导干部调任。

曾任国家机关纪工书记

今天上午，据《天津日报》消息，经中共中央批准：邓修明同志任天津市委委员、常委和天津市纪委书记。

邓修明

据中央直属机构人物库资料显示，今年51岁的邓修明可以说是一位政法方面的专家型官员，1990年毕业于西南政法大学法律系刑法专业硕士研究生，2002年9月至2005年10月，他在四川大学法学院诉讼法学专业攻读在职研究生，后获法学博士学位。

据《财新网》报道，邓修明曾在《中国纪检监察报》、中央纪委监察部网站发表《科学谋划反腐倡廉建设新思路新举措》《构建预防腐败新模式打造廉洁成都》《以法治思维和法治方式正风反腐》《落实“三转”必须着力解决纪委履职问题》等文章。

根据公开简历显示，邓修明此前曾长期在其家乡四川任职。1990年大学毕业后邓修明进入四川省高级人民法院工作，先后担任书记员、助理审判员职务、审判员等职务；1996年任四川省委政法委政研室副主任，四年后，邓修明重回四川高院担任刑事审判第一庭庭长； 2011年12月，邓修明任成都市委副书记、市纪委书记。

今年2月，邓修明接替到龄退休的俞贵麟，进京履新中央国家机关纪工委书记，同时任中央国家机关工委委员，此次履新后，邓修明也跻身副部级。

据了解，中央国家机关纪工委的主要职责包括领导中央国家机关各部门机关党的纪律检查工作；维护党章和其他党内法规，监督检查党组织和党员执行党的路线方针政策和决议的情况；对党员进行党的纪律教育；按照有关规定，检查、处理党组织和党员违反党章和其他党内法规的案件，决定或者取消对党员的处分；受理对党组织、党员违犯党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员权利。

年内第二次履新“空降”地方

“进京”仅十个月，邓修明此次又“空降”地方，出任天津市委常委、纪委书记，这是他今年内第二次履新，其前任姚增科已调任江西省委委员、常委、副书记。巧合的是，姚增科也是由中央“空降”至地方。2015年1月，原监察部副部长姚增科接班升任天津市政协主席的臧献甫出任天津市纪委书记。

观海解局注意到，今年以来邓修明的公开活动并不多，上一次空开露面是今年8月份。

据中共中央国家机关工作委员会官方网站紫光阁发布信息，8月23日，中央国家机关纪工委书记邓修明参观了公安部警示教育基地。邓修明强调，公安机关要切实增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚决贯彻党中央关于党风廉政建设和反腐败工作的决策部署，坚持有腐必惩、有贪必肃，坚决遏制腐败现象蔓延势头。

要紧密结合公安工作实际和各警种各部门的特点，坚持抓好正面教育和典型人物宣传，同时要结合案例加强警示教育，更好地发挥反面典型的警示作用，使广大公安民警受到震撼触动、得到教育启发。

今年14个省份迎新纪委书记

观海解局根据公开报道梳理发现，今年以来，至少已经有14个省份换了省级纪委书记，分别为北京、天津、山西、内蒙古、辽宁、黑龙江、江苏、安徽、福建、江西、山东、河南、甘肃和宁夏。

据观海解局不完全统计，在这14位省级纪委书记中，有6位是由中央部门领导干部调任至地方，除邓修明外，还有山东省纪委书记陈辐宽、河南省纪委书记任正晓、宁夏纪委书记许传智、辽宁省纪委书记陈小江、福建省纪委书记刘学新，他们的原职务分别是中央纪委第十纪检监察室主任、国家粮食局局长、中央纪委驻国家民委纪检组长、中央纪委宣传部长以及中央纪委第九纪检监察室主任。

14个省份新任纪委书记一览表

据《人民日报》报道称，省级纪委书记大规模换将的一个原因是2015年3月26日，中央办公厅印发的《省(自治区、直辖市)纪委书记、副书记提名考察办法(试行)》《中央纪委派驻纪检组组长、副组长提名考察办法(试行)》《中管企业纪委书记、副书记提名考察办法(试行)》，明确省(自治区、直辖市)纪委书记副书记、中央纪委派驻纪检组组长副组长、中管企业纪委书记副书记的提名、考察以上级纪委会同组织部门为主。

在提名条件上，突出强调纪委书记、副书记人选要敢于监督、善于监督，注重从履行党风廉政建设主体责任、监督责任表现突出的优秀干部中选拔；在干部来源上，明确要拓宽选人视野和渠道，可以从纪检监察系统内和系统外提名，纪委书记人选一般应当交流任职。