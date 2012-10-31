河北磁县交警大队长疑因骂脏话引城管交警百人对峙 图

“妈了个X，来这里给我找什么事……”河北磁县交警大队长疑因一句骂城管的脏话，引发交警和城管百人对峙，城管队员围堵交警队大门，并动用铲车、钩机挖沟。最新消息称，过激执法的城管局长即将退休。涉事双方被要求做出深刻的书面检查。

“妈了个X，来这里给我找什么事……”

11月19日，河北磁县交警大队长疑因责骂当地一名城管执法员，引发县交警队和城管局人员大规模对峙。

近日，有现场目击者向“北京时间”(btime007)回忆，“当时，县城管局长索维付指挥百余名城管队员围堵了交警队大门，并动用铲车、钩机挖沟，阻断交警进出之路。”

目击者描述称，被激怒的城管局长涨红着脸，口中不停嚷着：“让你骂我执法员!”

涉事的城管队员石勇告诉“北京时间”，“交警大队长连日红骂我，惹怒了我们索局长。”

不过连日红予以否认，“我根本犯不着骂人”。他还表示，双方冲突引起县委县政府关注，县委已责令涉事双方做出深刻的书面检查。

另有消息称“城管局长因过激执法被处理”，对此，磁县城管局工作人员告诉“北京时间”，索局长已满55周岁，属于正常退休，正式消息即将公布。

百余名城管队员围堵交警队，动用铲车、钩机挖沟。

城管称被骂“妈了个X”

“真正的冲突起因是交警队改大门!”

事发近20天后，冲突的主角之一、磁县交警大队长连日红向“北京时间”(btime007)讲述了事发经过。

连日红称，交警队原大门朝向南开，与一个居民小区共用一个胡同通道，出警车辆进出极不方便，于是，着手准备将大门改向朝西开在友谊大街上。

11月18日晚，交警队找来钩机开始对西门外正对的一段绿化带进行铲移。

19日上午，磁县城管局市容监察队员巡街时发现情况，并现场进行制止。之后，交警队成员说明改门口之事，已经过分管公安、城建工作的两位副县长崔仲民、王清龙批准。

该城管队员回复：“既然领导都已批准同意，那就给我们城管局索维付局长沟通一下，免得让我们为难。”

连日红告诉“北京时间”，“其实，在施工前已与索维付沟通过，他也明确表态需领导审批后再动工。”

他不明白，两名副县长都批了，为何还被故意为难?

该城管员在交警队门口盯守了一上午。下午，另一名城管员石勇巡查路段时发现交警队又接着施工，出面制止。

交警队办公室主任魏德强向“北京时间”回忆，自己曾出面说明情况，无济于事。

魏德强称，自己曾拨通连日红电话并递给石勇，石勇接完电话，也没说什么。但之后不久，大量城管队员陆续向交警大队门口路段集结，直到南北向友谊大街被城管人墙阻断交通，并调来钩机在交警队门前挖沟。现场指挥者是城管局索维付局长。

当时围观的群众告诉“北京时间”，城管局长当时口中不停嚷着：“让你骂我执法员。”

石勇则表示，连日红曾在电话里骂他，“妈了个X，来这里给我找什么事。”之后，他把“骂人”一说汇报给局里，激怒了索局长。

不过，连日红否认骂人：“这是两个单位的事，又不是我家里的事，根本犯不着骂人家。”

交警大队的新大门是冲突发生地。图/北京时间

两次请客沟通无效

知情人士告诉“北京时间”(btime007)，就在这次冲突前的四、五天，交警队和城管局已有过一次小摩擦。

在独立场所办公的交警队事故科，因扩建大门口需移除门前道路旁一些绿化草坪，施工过程中，被城管队员发现并调来钩机在事故科门前挖坑。

事故科长与城管局长索维付沟通无果，遂求助交警大队长连日红出面。

之后，连日红先后两次邀约索维付，请客沟通后才获准继续施工。

连日红告诉“北京时间”，当时饭桌上除了沟通事故科继续施工之事，也提到接下来交警大队改大门施工之事。索维付告知，施工必须经县领导批准，并且报规划委员会调整规划。

之后，交警队找到规划局欲请求调整规划，规划局长韩永勤表示，规委会成员涉及多家单位，没有县长牵头很难招集齐成员。施工仅涉及到4至5米的绿化带，建议与城管局沟通好就可以。

连日红表示，“我与规划局沟通情况，反馈到城管局那边，也未遭到反对。”

就在施工前，连日红和索维付同时参加县政协一个会议，还就准备改大门施工之事进行口头告知，索表示只要县领导同意就可以。

连日红也闹不明白，几次沟通都没问题，为何会突然闹这一出。

双方冲突之后，有网贴爆料，事发当天中午，索维付喝了酒有些冲动。“北京时间”先后打电话、发短信向索维付求证此事，至今未收到回应。

连日红说，索维付是否喝了酒不好说，因为当时也没有抽血或者酒精测试仪的记录。

有网友提出，交警队改大门调整规划，应由规划局对其做出行政处罚，与城管局有何关系?

城管局办公室主任郭防告诉“北京时间”，城市道路两侧绿化带产权归城管所有，交警队破坏了绿化带，城管局就要管。

城管为何不严格履行执法程序，下达违法告知书、处罚决定书，而调来钩机强行野蛮执法?

郭防回应，“当时情况紧急，来不及履行书面执法文书。”

交警大队楼顶施工被叫停。图/北京时间

“北京时间”调查发现，交警大队除改大门施工外，还在三层办公楼加盖一层施工。

交警大队长连日红说：“以前也不懂工程建设审批，自从此次冲突后，也因存在违反规划被勒令停工，目前正待完善手续。”

城管局“欺生”?

“北京时间”(btime007)了解到，磁县交警大队体制系垂直管理单位，人、财、物隶属于邯郸市交警支队。2016年7月18日，连日红从其它县调任磁县交警大队任大队长。

坊间有传闻，交警大队长刚到任不久，又不是磁县人，城管局多少有点欺生，这是给交警的一个下马威。

连日红表示，“双方发生冲突时，我才到任4个月，县里的情况都还不太熟悉，和任何单位和个人不存在过节。”

就在双方冲突之后，交警大队北邻的磁县信用联社，门前路上至少10米长绿化带被清除，城管并未采取任何行动。

“北京时间”从磁县规划局证实，信用联社门前绿化带被铲除修成水泥路面，也未经调整规划。

磁县城管执法车被曝无牌照。图/北京时间

此次冲突中，还有网友反映，城管执法车无牌照，交警咋不出手?

城管局办公室主任郭防告诉“北京时间”，这是个历史遗留问题，早前媒体也报道过。

他表示，县城管局2008年从建设局分离后成立单位，分家时带过来的4部城管执法面包车，系2005年购买，建设局已找不到车辆手续，根本无法补办牌照。

郭防说，做为执法单位，经常开着无牌车辆上路执法也很尴尬，也多次向县里打报告要求增加执法车辆，但财政紧张一直未批。2010年，索维付从乡镇人大主席调任城管局长之前，局里财政紧张得几乎要解体。

“不上路执法又不行，这是个很矛盾的问题。”

磁县交警大队内部人士告诉“北京时间”，城管无牌执法车上路，交警做为路面交通安全执法主体单位，也有难言之隐。多年前也曾查过，但查扣后县领导就又通知放了。如果现在接着查，双方刚有过冲突，就会被外界认为涉嫌报复城管。

涉事城管局长将退休

交警大队长连日红告诉“北京时间”(btime007)，两单位此次冲突，引起磁县县委、政府、纪委关注。县委责令两家单位分别做出深刻的书面检查，单位领导班子成员签字并递交三级部门。

对于这样的处理结果，当地坊间认为难以服众：给当地造成的负面影响极大，仅一纸书面检查就带过。

有交警说，城管局长因过激执法行为被处理了。

城管局办公室主任郭防对此说法给予否认，“城管局长已满55周岁，根据干部任职年限规定已满，属正常退休。”

12月7日，磁县宣传部向“北京时间”证实，目前两单位已做出书面检查，对于其他处理结果，目前还未公布。

北京时间原创李英强