联合国：因暴力冲突致流离失所的儿童人数达2800万

中新网12月9日电据联合国网站8日消息，为期两天的“联合国难民高专关于保护问题所面临挑战的对话8日在日内瓦开幕。这个在9年前启动的独特论坛旨在推动广泛的利益攸关方之间就新出现的全球保护议题交换意见，今年的主题是：移动中的儿童(Children on the Move)。

难民高专格兰迪(Filippo Grandi)发表开幕致辞强调，全球流离失所儿童人数目前已达到创纪录的水平；各国必须切实履行相关承诺，依据《关于难民和移民的纽约宣言》，进一步加强针对流离失所、无人陪伴以及难民儿童的保护工作。

联合国难民高专格兰迪8日在“关于保护挑战的对话”论坛上发表讲话指出，世界各地每天都有数以万计的儿童因为冲突、不安全和迫害而背井离乡，在本国境内流离失所或跨越国界沦为难民。他们正在因为全球缺乏防止、减轻和解决冲突的政治意愿而付出惨重的代价并暴露于令人震惊的风险之中……据联合国统计，全球流离失所儿童总数目前已超过2800万；同时，在日趋增多的难民人口中，超过51%是儿童。

格兰迪说，“有关‘移动中的儿童’问题的一个非常惊人的方面是孤身儿童和与亲人失散儿童人数的持续增多。他们在没有家人和社区保护的情况下独自逃离祖国、经历危险重重的旅程前往其他国家，并因此暴露在人口走私和贩运者的严峻风险之下。据统计，去年有超过11万2000名儿童在83个国家申请庇护，比2014年的数字高出三倍。今年截至目前，已有2万4000多名无人陪伴儿童经海路入境意大利，与上一年的数字相比翻了一番。大批来自中东、中美洲、非洲和亚洲的未成年人正在独自漂泊，这仅仅只是‘冰山一角’，因为统计数字中并不包括那些初步获得难民地位或者处于长期流亡状态的无人陪伴和与家人失散的儿童……”

格兰迪强调，今年9月，联大通过了《关于难民和移民的纽约宣言》，其中囊括了一系列广泛的国际承诺，如果能够得到落实执行，将能够为包括儿童在内的难民和移民的生活处境带来真正的改善。为进一步加强针对流离失所和难民儿童的保护行动，格兰迪呼吁国际社会始终首先考虑儿童的最佳利益，保障其人权和基本自由，无论其身份如何，并致力于兑现以下五点承诺。

首先，结束为确定移民身份而拘留儿童的措施。第二，确保在境内出生的难民儿童获得登记，并为难民获得其他必要的民事地位文件提供帮助；第三，扩大针对青少年儿童难民的重新安置机会以及其他形式的人道主义收容和入境合法渠道，包括家庭团聚、私人赞助、劳工流动以及奖学金和学生签证等；第四，确保流离失所儿童在抵达若干月后就能获得高质量教育；第五，依据《儿童权利公约》强化国家儿童保护系统，根据女童和男童的年龄、需要、脆弱之处和能力提供有针对性的保健、教育和心理社会发展服务。