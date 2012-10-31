人类首次在琥珀中发现恐龙化石 是一具新鲜遗骸

原文配图：人类在琥珀中发现的第一个恐龙标本——伊娃。

一个浑身长毛、世界上最小的恐龙(非鸟恐龙)被中国、加拿大等国科学家发现。

这是有史以来，人类第一次在琥珀中发现恐龙。

12月9日凌晨，在线发表在国际学术期刊《当代生物学》(Current Biology，《细胞》出版集团旗下的科学杂志)的论文《白垩纪中期琥珀中一个长着原始羽毛的恐龙尾》(A Feathered Dinosaur Tail with Primitive Plumage

Trapped in Mid-Cretaceous Amber)显示，

人类在琥珀中发现的第一件恐龙标本是一条长约3.85厘米、长满毛的尾巴。根据同类恐龙的体型，研究人员推断，这一恐龙身长18.5厘米。

这一标本被研究人员称为“伊娃”，其神秘面纱将在上海被揭开。

中国地质大学(北京)的讲师邢立达博士与加拿大萨斯喀彻温省皇家博物馆的教授瑞安?麦凯勒(Ryan C. McKellar)领衔了这一古生物学研究。

12月8日晚，邢立达告诉澎湃新闻(www.thepaper.cn)，这可能是一只幼年的恐龙，成年后，它可能更大一些。

邢立达特别强调，“一定要说是最小的非鸟恐龙，而非最小的恐龙，因为所有的鸟都是恐龙演化来的，所以，所有鸟都是(广义上的)恐龙。”