人类首次在琥珀中发现恐龙化石 是一具新鲜遗骸

原文配图:人类在琥珀中发现的第一个恐龙标本——伊娃。 一个浑身长毛、世界上最小的恐龙(非鸟恐龙)被中国、加拿大等国科学家发现。 这是有史以来,人类第一次在琥珀中发现恐龙。 12月9日凌晨,在线发表在国际学术期刊《当代生物学》(Current Biology,《细胞》出版集团旗下的科学杂志)的论文《白垩纪中期琥珀中一个长着原始羽毛的恐龙尾》(A Feathered Dinosaur Tail with Primitive Plumage Trapped in Mid-Cretaceous Amber)显示, 人类在琥珀中发现的第一件恐龙标本是一条长约3.85厘米、长满毛的尾巴。根据同类恐龙的体型,研究人员推断,这一恐龙身长18.5厘米。 这一标本被研究人员称为"伊娃",其神秘面纱将在上海被揭开。 中国地质大学(北京)的讲师邢立达博士与加拿大萨斯喀彻温省皇家博物馆的教授瑞安?麦凯勒(Ryan C. McKellar)领衔了这一古生物学研究。 12月8日晚,邢立达告诉澎湃新闻(www.thepaper.cn),这可能是一只幼年的恐龙,成年后,它可能更大一些。 邢立达特别强调,"一定要说是最小的非鸟恐龙,而非最小的恐龙,因为所有的鸟都是恐龙演化来的,所以,所有鸟都是(广义上的)恐龙。"