首位环绕地球飞行宇航员逝世 特朗普推特致敬

美国宇航员约翰·格伦

美国有线电视新闻网(CNN)当地时间12月8日消息称，第一位环绕地球飞行的美国宇航员约翰·格伦当天逝世，享年95岁。随后美国候任总统唐纳德·特朗普在社交媒体“推特”上向格伦致敬。

俄亥俄州立大学约翰·格伦公共事务学院的官员汉克·威尔森说，格伦一个多星期前被送入该大学的詹姆斯肿瘤医院。CNN称，格伦曾于2014年接受过心脏瓣膜移植手术。

格伦去世的消息传出后，特朗普在推特上说，“今天我们痛失一位航空航天领域的先驱者，他是激励数代人和未来探索者的英雄，他会受到怀念”。

格伦做为军队飞行员参加过第二次世界大战，随后成为美国海军和海军陆战队喷气式战斗机的飞行员，并在1958年成为美国宇航局组建的第一支美国宇航员队伍的成员。

1962年2月20日，格伦驾驶“友谊7号”飞船，环绕世界将近5个小时，成为第一位环绕地球的美国宇航员。

多年后，他在1998年作为美国航天飞机“发现号”的机组人员重返太空，成为年龄最大的太空飞行者。

1964年，格伦做为民主党人角逐代表俄亥俄州的联邦参议员席位但没有成功。不过，10年之后，他以著名演说反击对他的军旅生涯提出的攻击，赢得了参议员席位。他一直到1999年才从参议院退休，在他逝世之前，是美国仍然健在的年纪最大的前参议员。

1998年，当时仍是参议员的格伦进行了他的最后一次太空之旅。他说服美国宇航局派他参加航天飞机“发现号”历时九天的一次飞行。77岁高龄的格伦成为年纪最大的太空飞行者。有些人批评宇航局批准格伦参加这次太空飞行是乱来，但支持者说，这为太空飞行对老年人有什么影响提供了宝贵数据，而且还提供了可以跟格伦三十年前飞行时的情况做对比的数据。

离开参议院后，格伦帮助成立了俄亥俄州立大学的公共服务学院，这所学院后来成为约翰·格伦公共服务学院。