医疗公司对抗反垄断调查 围困发改委40多人6小时

12月7日，美敦力被罚1.185亿元事件持续发酵。医疗器械背后的黑色产业链除逐渐浮出水面。记者调查了解到，以支架为代表的医疗器械价格高企，除生产企业与各经销商合谋促成价格垄断外，支架产品进入医院渠道必须上缴“打理费”已成潜规则，部分医院的打理费甚至占到患者购买使用支架产品价格的70%-80%。

价格垄断“美敦力” 遭罚1.18亿元

国家发改委7日宣布，已依法对美国美敦力公司(上海)管理有限公司的价格垄断行为作出行政处罚，罚款1.185亿元。这起案件也是我国在医疗器械领域的反垄断第一案。

美国美敦力公司是全球最大的医疗器械公司。1996年，美敦力进入中国，提供包括心脏起搏器、胰岛素泵、心脏外科以及耳鼻喉器材在内的多种先进产品和疗法。经调查，至少从2014年起，美敦力就与平台商和一级经销商达成垄断协议，限定相关医疗器械产品的转售价格、投标价格和最低销售价。

美敦力的行为违反《反垄断法》 不符合豁免情形和豁免条件

在调查中，办案人员发现，美敦力在价格控制方面，采取了一系列极为严格的措施。此次受到处罚的美敦力(上海)管理有限公司，就在心脏血管、恢复性疗法和糖尿病业务领域的医疗器械产品中，通过直接固定经销商的转售价格、固定经销商的毛利率间接控制转售价格、限定经销商的最低投标价格、限定经销商转售到医院的最低价格等四种方式进行纵向价格垄断。