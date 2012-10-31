报告：台湾是大陆进口不合格食品的第一大来源地

据大公网12月6日报道，中国江南大学、曲阜师范大学和《中国食品安全报》6日在北京联合发布的《中国食品安全发展报告(2016)》中指出，台湾是大陆进口不合格食品的第一大来源地。

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报告认为，从中国大陆进口不合格食品来源地来看，中国台湾是中国大陆进口不合格食品的第一大来源地，2014年和2015年中国大陆从中国台湾进口的不合格食品批次，占这两年中国大陆进口所有不合格食品批次的四分之一。

报告指出，2014年，中国大陆进口不合格食品批次最多的前十位来源地分别是，中国台湾(773批次，占22.06%)、美国(250批次，占7.14%)、韩国(233批次，占6.65%)、法国(207批次，占5.91%)意大利(185批次，5.28%)、马来西亚(177批次，占5.05%)泰国(157批次，占4.48%、德国(155批次，占4.42)、日本(143批次，占4.08)、澳大利亚(119批次，占3.40)。

报告强调，2014年，中国大陆从上述的中国台湾地区和9个国家进口不合格食品合计为2399批次，占2014年中国大陆进口不合格食品3503批次的68.47%。与此同时，报告称，2015年，中国大陆进口不合格食品批次最多的前十位来源地分别是，中国台湾(730批次、占26.02%)、日本(171批次，占6.1%)、马来西亚(153批次，占5.45%)、美国(152批次，占5.42%)、意大利(141批次，占5.03%)、泰国(117批次，占4.17%)、西班牙(117批次，占4.17%)、韩国(104批次，占3.17%)、法国(98批次，占3.49%)、德国(85批次，3.03%)。

报告表示，2015年，中国大陆从上述的中国台湾和其他9个国家进口的不合格食品合计为1868批次，占2015年中国大陆进口全部不合格食品2805批次的66.59%。可见，中国主要的进口不合格食品来源地相对比较集中。