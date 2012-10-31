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批评和自我批评——习近平治党方略的“良药”与“武器”
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 新华网 2016-12-08 08:59
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　　六中全会系列解读五

　　批评和自我批评——习近平治党方略的“良药”与“武器”

　　中国共产党第十八届中央委员会第六次全体会议，于2016年10月24日至27日在北京举行。中央委员会总书记习近平作重要讲话。新华社记者 李学仁 摄

　　让批评和自我批评成为党内生活的常态

　　在习近平全面从严治党方略中，批评和自我批评占有重要地位，被喻为“良药”“武器”。

　　“党内政治生活质量在相当程度上取决于这个武器用得怎么样”“要让批评和自我批评成为党内生活的常态，成为每个党员、干部的必修课”。十八届六中全会再次强调了坚持批评和自我批评的重要性。全会公报指出，批评和自我批评是我们党强身治病、保持肌体健康的锐利武器，也是加强和规范党内政治生活的重要手段，必须坚持不懈把批评和自我批评这个武器用好。

　　全面从严治党是加强党的建设的必然要求，一个运转良好的政党要有自我净化能力，要有不断增强免疫力、不断自我提高的能力。中国共产党素来有批评和自我批评的优良传统，党之所以伟大，不在于从来不犯错误，而在于具有批评和自我批评的自觉，具有自我纠错的能力。

　　新形势下，党面临的任务及情况发生了变化，但坚持批评和自我批评的要求却丝毫未变。对照1980年制定的《关于党内政治生活的若干准则》，全会通过的《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，对批评和自我批评在继承的基础上又有所突破，不仅单列一章，还出现了一些新提法、新要求。比如，“决不能把自我批评变成自我表扬、把相互批评变成相互吹捧”“领导干部特别是高级干部必须带头从谏如流、敢于直言”。

　　加强和规范党内政治生活、加强党内监督，都是新形势下加强党的建设十分重要的课题，批评和自我批评自然也成为党内监督的重头戏。《中国共产党党内监督条例》有12处提到“批评”，分布于总则(第一章)、党委(党组)的监督(第三章)、党的基层组织和党员的监督(第五章)、党内监督和外部监督相结合(第六章)中，是进行党内监督的强有力抓手。

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[ 责任编辑： 周萌 ]
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