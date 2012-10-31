中国劳动人口被指将骤降：到2050年减少一个巴西

参考消息网12月8日报道港媒称，随着人口老化，许多国家面临日益迫近的人口问题。

据香港《南华早报》网站12月6日报道，日本、德国和意大利等发达国家65岁以上的人口所占比例最高。但中国是另一个值得关注的国家。

麦格理公司研究部的彼得·伊登-克拉克、坦维·古普塔·贾因和马修·特纳在最近给客户的研究报告中分享了一张图表，显示了他们对2015年至2025年不同国家和地区工作年龄段人口变化的预测。

报道称，根据他们的计算，中国工作年龄段人口的下降幅度最大。

美银美林的马蓓佳(音)领导的团队5月份分享的一张图表显示，中国的工作年龄段人口——15至59岁——已经开始缩减。

美银美林团队在报告中写道：“中国崛起成为世界第二大经济体，其工作年龄段人口在1980年到2015年之间增加了3.8亿。在这段时间里，中国数以百万计的人从农村迁移到城市，从事制造业工作。这使得中国在2010年成为了世界最大的制造业经济体，预计其工作年龄段人口将在2017年达到峰值。”

但是“到2050年，中国的人口将下降约6000万，而工作年龄段人口将下降约1/3，即2.12亿。这相当于巴西(人口居世界第五位的国家)当前的人口规模”。

报道称，鉴于在不远的将来，中国65岁以上人口的绝对值也会非常高，这一点尤其令人震惊，因为这意味着中国也会出现日本等人口老化的发达经济体的问题，即更少的工作年龄段人口需要供养更多的退休人口和老年人。

美国人口普查局3月份发布关于全球人口老化现象的报告，对中国65岁以上人口数量和几个主要的发达市场的总人口做了比较：

2015年，中国老人的数量(1.369亿)超过了日本的总人口(1.269亿)。

到2030年，日本和埃及的预测人口总数(2.318亿)将低于中国预测的65岁以上人口数量(2.388亿)。

到2050年，中国预测老年人口(3.488亿)将大致相当于日本、埃及、德国和澳大利亚的预测人口总和。