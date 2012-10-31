洛阳网首页  新闻  县区  百姓呼声  律师在线  百科  房产  娱乐  游戏  电子报  网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳 | 国内 | 国际 | 娱乐 | 体育 | 财经 | 社会

中国劳动人口被指将骤降：到2050年减少一个巴西
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 财经综合报道 2016-12-08 09:19
分享到：

　　参考消息网12月8日报道港媒称，随着人口老化，许多国家面临日益迫近的人口问题。

　　据香港《南华早报》网站12月6日报道，日本、德国和意大利等发达国家65岁以上的人口所占比例最高。但中国是另一个值得关注的国家。

　　麦格理公司研究部的彼得·伊登-克拉克、坦维·古普塔·贾因和马修·特纳在最近给客户的研究报告中分享了一张图表，显示了他们对2015年至2025年不同国家和地区工作年龄段人口变化的预测。

　　报道称，根据他们的计算，中国工作年龄段人口的下降幅度最大。

　　美银美林的马蓓佳(音)领导的团队5月份分享的一张图表显示，中国的工作年龄段人口——15至59岁——已经开始缩减。

　　美银美林团队在报告中写道：“中国崛起成为世界第二大经济体，其工作年龄段人口在1980年到2015年之间增加了3.8亿。在这段时间里，中国数以百万计的人从农村迁移到城市，从事制造业工作。这使得中国在2010年成为了世界最大的制造业经济体，预计其工作年龄段人口将在2017年达到峰值。”

　　但是“到2050年，中国的人口将下降约6000万，而工作年龄段人口将下降约1/3，即2.12亿。这相当于巴西(人口居世界第五位的国家)当前的人口规模”。

　　报道称，鉴于在不远的将来，中国65岁以上人口的绝对值也会非常高，这一点尤其令人震惊，因为这意味着中国也会出现日本等人口老化的发达经济体的问题，即更少的工作年龄段人口需要供养更多的退休人口和老年人。

　　美国人口普查局3月份发布关于全球人口老化现象的报告，对中国65岁以上人口数量和几个主要的发达市场的总人口做了比较：

　　2015年，中国老人的数量(1.369亿)超过了日本的总人口(1.269亿)。

　　到2030年，日本和埃及的预测人口总数(2.318亿)将低于中国预测的65岁以上人口数量(2.388亿)。

　　到2050年，中国预测老年人口(3.488亿)将大致相当于日本、埃及、德国和澳大利亚的预测人口总和。

返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 席倩倩 ]
分享到：
相关阅读
  • ·94岁老汉生俩儿子 生育能力好的秘诀竟然是这
  • ·洛阳市社保局：无力缴纳养老保险费可申请助保贷款
  • ·情侣马路中间吵架女孩被撞身亡 男友坐被告席
    		•
    儿童房复式设计
    儿童房复式设计
    房地产在中国经济中是支柱还是配角？
        有人说，当下中国社会划分为两个阶级，有房阶级和无房阶级。自本轮调控以来，唱衰房地产已成常态，甚至是一...
  • ·暖心又省钱 改造你的蜗居就这么干！
  • ·［房产］豪宅产品创新逼近极限 进入“用户思维”时代
  • ·［房产］“关爱聋哑儿童 温暖无声世界”捐赠仪式举办
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市将新增多所医院 看看是否在您家...
  • 陆浑戎贵族墓旁又现一座高规格墓葬
  • 感动中国2016前20位候选人公布 河南3...
  • 史秉锐调研南环路征迁、古建筑保护利...
  • 第三批城镇化试点地区名单公布 年底前...
  • 街头充话费送话费看似很优惠 小心被忽悠
  • 国务院常务会议审议通过促进中部地区...
  • 爱犬遭袋鼠锁喉 男子上前一拳将袋鼠打懵
  • 注意！冬季在地下车库运动对身体有害
  • 嵩县南部山区天白路：深山镶“玉带” ...
    		•
    百姓呼声
    百姓呼声：关注今冬集中供暖 问题反映
    已经办理有独生子女证的不需要再重新办证
    精彩图片
    健美先生比基尼小姐前...
    组图：高晓松前妻废墟...
    烽火连天遮不住：战争...
    瑞典女子痴迷整形 要成...
    精彩热帖

    七里河桥头商铺的火灾

    狂客视角 月明湖夜色

    善孝社会 奉献爱心

    回味正月十五赏花灯
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    娱 乐

    张柏芝重回颜值巅峰

    唐嫣曝慈善年历

    迪丽热巴曝封面大片

    韩寒晒初中鲜肉照
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605