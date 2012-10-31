中国女留学生罗马失联超48小时 事发地周边有难民区

张瑶失联后，当地发布的寻人启事。

近日，一则紧急寻人启事被多名网友转发：就读于罗马美院的留学生张瑶，于意大利当地时间12月5日中午前往移民局办事的时候，遭人抢走背包，而后失联。直至目前，张瑶失联已经超过48小时。北京青年报记者从中国驻意大利大使馆了解到，罗马当地警方已经立案调查。

失踪前曾遭人抢走背包

“12月5日中午12点15分，张瑶曾给一个同学打电话，通话过程中被人抢包。”张瑶的朋友小于说，“当时接到电话的同学回忆，张瑶曾在电话那头喊‘我的包，三个人里面有个黑人’等信息。”

小于称，包被抢后，张瑶还给室友打过一个电话，然而在告知室友手机被抢后，手机就没了声音，而当时双方通话还未中断，这通电话过了50秒后才被挂断。这件事发生半小时后，第一个接张瑶电话的同学把电话回拨过去，这次开始，再没有人接听了。

同在罗马美院的另外一位留学生表示，当天下午，张瑶的朋友们开始疯狂拨打她的手机，其间只有一次拨通，但电话接通后下一秒就被挂断了。

有同学回忆，张瑶失联时身穿墨绿色毛衣外套，里面衣服的样式是黑色小碎花的，下身穿黑色阔腿裤。张瑶留中分长发，当天背着一个黑白色的包。

同在帮忙寻找张瑶的一名同学向北京青年报记者透露，事发当天，张瑶只身一人到罗马的移民局办事，移民局所在的地方比较偏僻，即使是白天也不很安全。

多方寻人仍无所获

事发后，不少意大利的中国留学生及华人组织，自发前往事发场所附近寻找张瑶，并联络医院及警局进行寻人行动，然而均无所获。

为了寻找张瑶，罗马美术学院组建了“罗美学联临时应急小队”，该组织的相关负责人告诉北青报记者，截至目前，张瑶依然处于失联状态。但是由于相关规定要求，他们不便透露更多内容。

罗马学院的学生透露，张瑶失联事件发生后，校方与张瑶的父亲取得了联系。

张瑶的父亲得知消息后表示，不管孩子是遭遇抢劫还是绑架，只要孩子的安全可以得到保证，其他问题都是次要的，“不管花多少钱，只要人能回来就可以”。

张瑶的朋友小于称，6日，张瑶的父亲准备飞赴罗马，已经开始办理护照，预计张瑶家人近期将抵达罗马。

北青报记者了解到，截至目前，罗马当地华人已组建起多个讨论群组，帮助搜集信息并组织寻人行动。

失联12小时后警方立案

6日凌晨，意大利警方对张瑶失联事件正式立案，打破了失踪48小时才可报案的规定。自6日凌晨1点30分到4点30分，警方分别联系附近警局、宪兵局、医院等，但均未发现张瑶行踪。

中国驻意大利大使馆工作人员告诉北青报记者，目前大使馆方面正在查找张瑶的过程中，并协助张瑶的家人尽快来到意大利。

据该工作人员介绍，张瑶失联时所处移民局附近，那周边有一片难民区，附近治安情况不稳定。

中国驻意大利大使馆在其官方网站上发表领事通知称，12月5日，罗马一名中国留学生遭抢劫失联，驻意大利使馆接报后第一时间启动领事保护应急机制，教育处罗平参赞、领事部李帆主任及时赶往案发地附近警察局报案，安抚现场学生，并敦促意警方采取积极有效措施，尽快侦破，切实保护中国留学生生命和财产安全。目前，警方已展开联合搜索。

截至北青报记者发稿时，张瑶仍未被找到。

文/本报记者张香梅实习记者刘思佳