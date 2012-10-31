春运首日车票12月15日开售 或成史上最难抢票年

新京报讯(记者郭超)中国铁路客户服务中心12306网站公告，2017年春运从1月13日开始，至2月21日结束，共计40天。2017年春运首日火车票将从本月15日开售，由于配合铁路调图，目前网站购票预售期缩短为30天，这就意味着今年春运抢票时间集中，购票难度增大。

春运提前11天将现客流叠加

距2017年春节还有50多天，一年一度的“春运”即将拉开帷幕。2017年春运从1月13日至2月21日结束，共计40天，初步预测，全国春运旅客发送量将达29.78亿人次。

有一些新的特点值得提前关注，包括运输需求继续增长、节前客流相互叠加、天气不确定因素较多和安全风险隐患增加。铁路部门有关负责人介绍，今年春节较往年早，春运时间也比上一年提前11天，是近五年来最早的春运。由此带来的最大影响就是学生放假客流与务工人员返乡客流叠加明显，进入1月20日以后，会先出现一波叠加客流高峰。

春运期间，总体的客流高峰将呈现来得早、时间长、峰值高的特点。此外，据气象部门初步预测，春运期间我国出现“拉尼娜”天气事件的可能性较大，北方可能出现冷冬，南方部分地区可能发生冻雨天气，全国雾霾天气较多，对春运会造成一定影响。

春运首日车票12月15日开售

记者从中国铁路总公司获悉，随着一大批铁路新线即将开通运营,从2017年1月5日起,全国铁路将实行新的列车运行图,增开旅客列车135对。运行图调整后,全国铁路开行旅客列车总数达3570.5对,其中动车组列车2332.5对。

为配合运行图调整，12月30日以后的火车票预售期从以往的60天调整为30天。车站、代售点、自动售票机由58天调整为28天。由此推算，2017年春运首日火车票网络、电话渠道将从12月15日开售，而窗口等线下渠道则从12月17日开售。

明年1月27日(除夕)火车票销售日期为12月29日，也就是说，从2016年12月29日到2017年1月4日分别可以买到除夕到正月初六的火车票。

由于今年春节来得较早，预售期缩短，预计2017年春运抢票形势依然不容乐观，并有可能成为“史上最难抢票年”。

北上广及江浙地区车票最难买

结合历年春运抢票数据和2017年春运安排，360浏览器根据近几年春运购票数据发布了春运客运预测。2017年最难抢票时间将出现在1月25日(腊月廿八)，其次是腊月廿四(1月21日)和腊月廿七(1月24日)。

腊月廿四为周末，和大中专院校寒假日期较为接近，学生、务工人员、部分白领群体等都可能选择这个时间提前回家，腊月廿四将会出现第一个抢票高峰，也使得2017年春运出现抢票双高峰。按30天预售期来推算，北京最激烈的抢票日期将出现在12月23日和27日。

此外，结合历年数据分析，2017年春运期间，广东、北京、上海、浙江这几个省份出发的车票最难抢，其后是福建、江苏等，同时最拥堵路线也几乎被广东、浙江、上海等东南沿海省份包揽。

【刷票神器有哪些？】

12306网站抢票VS浏览器抢票

12306网站

优势：12306网站是铁路部门官方唯一认可的购票网站，近年来根据用户需求进行过多次调整，目前抢票功能算得上基本满足需求。其自动刷票功能比较方便，购票者不需一直守在电脑旁，有余票后会自动提示。

劣势：12306的注册验证环节仍受购票者诟病，在热门票购买时，往往因较为繁琐的输入用户名、密码、验证码环节而导致票源流失。根据360春运大数据统计，2016年春运期间，用户一次录入验证码成功率仅为8%，录入三次以上成功率65%左右。预计2017年，铁道部如增加图形验证码种类，识别验证码成功率会进一步走低。

浏览器抢票

优势：这是一款基于浏览器的抢票工具，记者体验发现，用户只需要使用在12306注册的用户名和密码登录购票网页即可登录。

登录后，购票页面提供智能搜索以及抢票闹钟，可根据车站放票时间提示用户刷车票。记者发现，使用该工具购票，确定了车次和时间选择订票时。不再需要经过二次认证，也就是说跳过了图片识别这关。

劣势：据了解，某浏览器抢票团队在后台对12306网站的图片识别进行了解析，但不排除有新图片加入验证环节，可能会影响购票。

-机票

今年春运预订机票高峰将提前

春运前夕，基于携程以及去哪儿网所覆盖的海量航线实时搜索预订数据，携程集团联合新京报，发布2017年春运大数据报告。报告将从12月起，每周滚动更新除夕前三天及节后返程高峰期，由北京往返全国热门城市的机票价格情况，并给予订票提示。

数据分析，往年春运机票预订高峰期出现在春节前20天左右，这一时间段的订票量环比增长高达100%。今年春运预订机票高峰预计在12月底至1月10日。

携程集团机票专家认为，由于2017年过年早，一些热门难买的航线，预计购票期比往年要提前。

在携程机票平台预订过年前三天回家的机票中，从深圳回海口的航线，旅客一般会提前43天订票。北京至佳木斯的，旅客平均会提前36天订票。比其他航线早得多。

去哪儿网11月22日数据显示，2017年1月24日北京至佳木斯直飞航班已无折扣价，仅有两班中转航班有充足余票。

携程集团相关负责人分析，春运热门航班很少有低折扣票，基本为全价。往年，返乡客会在火车票提前60天放票时，同步看机票情况。因今年火车票提前30天才开售，如火车票没抢到，机票有可能也没了，所以订票高峰预计提早出现。

-服务

北京站春运增40余自助取票机

为迎接2017年春运出行高峰，北京站在广场上增添自助取票设备40余台。据了解，新增的自助取票设备安装在距进站口较近的地方。

北京西站可以“自助验票”进站

11月26日，北京西站自助验票设备正式开始试运行。目前，北京西站在北进站口设置了4个自助验票通道(即“刷脸”进站)。

据了解，单人顺利通过验票闸机时间约为3-5秒，影响验票速度的原因主要包括：面部遮挡(口罩、墨镜、大檐帽、宽厚的围巾等)、身份证消磁、车票打印不清晰等。为帮助旅客快速熟悉自助验票设备的使用，北京西站在进站口外和验票闸机上均设置了“演示”视频，使操作过程一目了然。

目前，只有持蓝色磁介质车票和二代身份证原件的旅客可选择通过自助通道验票进站。