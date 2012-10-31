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加拿大8旬老太中2.5亿巨奖 眼花误以为只中了70元
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 海南特区报 2016-12-07 15:22
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　　据加拿大媒体报道，当地一位80岁老太近日中得了5000万加元(约合2.58亿人民币)的巨奖。但一长串的数字使得这位老人看花了眼，起初还误以为自己只中了15加元(约合人民币70元)。

　　这名老太名叫露易丝-奥尔森(Lois Olsen)，现年80岁，家住加拿大阿尔伯塔省的伊尔马(Irma)镇。

　　今年11月11日，露易丝购买了一张当地的“Lotto Max”彩票。在第二天，露易丝将自己的彩票放到小镇杂货店的彩票自助兑奖机上核对彩票。兑奖机上显示的巨额数字，使得露易丝看花了眼。“起初，我以为自己只中了15加元。我把彩票拿出来再放进去，机器上显示的数字好像又变成了500加元(约合人民币2585元)”最后，露易丝觉得自助兑奖机出了问题，只好请店员帮自己核对。在听说自己中得了5000万加元的巨奖后，露易丝一时难以相信。

　　对于一个只有500居民的小镇来说，这么一个重大新闻很难藏得住。当地中出巨奖的消息传出后，很快就吸引来了外来采访的记者。不过露易丝仍决定保密一段时间，而为了帮助露易丝守住秘密，当地居民帮了不少忙。“有记者来镇上采访，想确定大奖得主到底是谁。不过他们(当地居民)什么都没说，我依旧可以像个没事人一样过着正常生活”

　　直到上周在领奖现场，露易丝才公开了自己大奖得主的身份。在接受采访时，露易丝也透露了自己的家庭的状况，已经年满80岁的她儿孙满堂，露易丝有3个孩子，孙辈9人，曾孙辈8人。

　　四世同堂又获万贯家财，露易丝称得上最幸福的老人。不过在领奖现场，露易丝却“抱怨”巨奖来得太晚“5000万的巨额奖金将给我的家庭带来巨额帮助。但对我来说，恐怕没有太多福分享受这个巨额奖金了。多希望是20或30年前就中得这么一份大奖。”

　　据悉，农场出身的露易丝自幼就过着风餐露宿的生活。直到上世纪60年代末，搬进新家露易丝才体验到现代生活的便利“房子里有自来水还有电话，感觉自己就像在天堂一样。”回忆起年轻时的时光，露易丝依旧历历在目。“挤奶牛、喂鸡、喂猪，很小我就开始在农场里帮忙，直到25岁那年，家里才有第一台挤奶机，在那之前，什么活都得亲力亲为。”

　　谈及中奖后的财务计划，露易丝除了给自己换一台新的SUV外，还希望去四处转转。“以前我曾经去过很多地方旅行，现在我有机会去一些新地方看看了。”燕七

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[ 责任编辑： 王轩 ]
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