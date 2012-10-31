外媒：德性侵中国女留学生嫌犯落网 系中东难民 图

德国警方公布性侵中国女留学生的嫌疑犯照片。

中新网12月7日电据外媒6日报道，德国波鸿市警方表示，已经逮捕了一名涉嫌性侵两名中国女留学生的男子。

德国检控人员表示，嫌疑人是31岁的伊拉克难民，他和妻子及孩子一年前抵达德国。

德国媒体称，这名没有公布姓名的男子涉嫌在8月份攻击并试图强奸一名21岁的中国女学生，以及在11月强奸一名27岁的中国女学生。

中国驻杜塞尔多夫总领事馆6日发布消息，证实该嫌犯已经被德国警方逮捕归案。中国驻杜塞尔多夫总领馆向德方重申中方高度重视保护每位中国公民的立场，希德有关部门行使正义，严格依法公正调查和审理此案，切实维护旅德中国公民和留学生合法权益。

消息指出，中国驻德国使领馆将继续关注案件审理进展。

今年11月16日，一名中国女留学生在返回宿舍途中遭遇性侵并向德国警方报案。受害人曾描述说，作案嫌疑人在30-35岁之间，身高1米70，黑色头发，大胡子，外貌特征似阿拉伯裔或阿富汗裔。

之后，北威州警方发出了一张嫌疑人的合成画像，并呼吁民众提供线索，寻找目击证人。

另外今年8月发生的另一起案件在发生在波鸿大学校区附近。

德国波鸿市的检控人员巴赫曼表示，DNA测试显示这名男子涉嫌这两起犯罪案件。他5日已经被捕。

中国驻德国大使馆网站今年以来大使馆多次告诫中国公民、留学生和游客要注意保护自身安全。

今年5月，德国德绍中国女留学生李洋洁惨遭奸杀一案震惊德国华人圈以及中国媒体，也被德国《图片报》跟踪报道。

25岁的李洋洁本在德绍读建筑专业，今年5月成为性暴力犯罪的遇难者。涉嫌将李洋洁引诱至一处公寓内施暴并杀害的是一男一女两位德国人。