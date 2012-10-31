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第三批城镇化试点地区名单公布 年底前启动
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 中国证券网 2016-12-07 15:00
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　　中国证券网讯记者7日从国家发改委获悉，国家发改委等十一部委发布通知，同意将北京市顺义区等111个城市(镇)列为第三批国家新型城镇化综合试点地区，要求2016年年底前启动试点，到2018年取得试点任务的阶段性成果，形成可复制可推广的经验，到2020年在全国范围内全面有序推广试点成功经验。

　　按照《国家新型城镇化综合试点总体实施方案》明确的各项试点任务总体要求，试点地区将结合当前新型城镇化发展实际，坚持突出地方特色，重点在农民工融入城镇、新生中小城市培育、中心城市建设、城市绿色智能发展、产城融合发展、地方文化保护传承、城乡统筹发展等领域，根据批复的各试点城市(镇)《第三批国家新型城镇化综合试点工作方案要点》任务，结合本地发展实际，重点突破薄弱环节，积极探索，闯出新路。在试点过程中，各地区要落实最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度，严格保护耕地，划定永久基本农田。控制城镇用地无序扩展，严格控制城镇建设占用耕地，积极盘活存量建设用地，鼓励城镇低效用地再开发，划定城镇开发边界。要以主体功能区规划为基础，统筹各类空间性规划，推进“多规合一”，优化生产、生活、生态空间，推动建设功能好、交通畅、环境优、形象美的新型城镇。

　　第三批国家新型城镇化综合试点地区名单如下

　　北京市顺义区、延庆区、平谷区金海湖镇，天津市西青区张家窝镇、静海区大邱庄镇、静海区团泊镇，河北省唐山市迁安市、秦皇岛市卢龙县、邯郸市涉县、邢台市南和县，山西省临汾市侯马市、吕梁市交城县、太原市古交市马兰镇、晋城市城区北石店镇，内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗、巴彦淖尔市乌拉特中旗、呼伦贝尔市鄂伦春旗大杨树镇，辽宁省沈阳市辽中区、本溪市本溪县、鞍山市台安县桑林镇、锦州市北镇市沟帮子镇，吉林省通化市梅河口市、延边州敦化市、四平市公主岭市范家屯镇、延边州珲春市敬信镇，黑龙江省伊春市、黑河市北安市、黑河市逊克县、绥化市绥棱县，上海市奉贤区、宝山区罗店镇、青浦区重固镇，浙江省衢州市开化县、湖州市吴兴区织里镇、绍兴市柯桥区钱清镇、金华市婺城区汤溪镇，福建省福州市福清市、漳州市长泰县、龙岩市上杭县、宁德市古田县，江西省萍乡市、赣州市、抚州市、吉安市井冈山市，山东省济南市、淄博市、烟台市、聊城市、潍坊市诸城市、临沂经济技术开发区，河南省鹤壁市、郑州市新密市、郑州市登封市、许昌市长葛市，湖北省荆门市、随州市、宜昌市长阳县、黄石市大冶市、襄阳市老河口市，湖南省湘潭市、郴州市、永州市祁阳县、永州市东安县芦洪市镇，广东省韶关市、潮州市、肇庆市四会市、梅州市丰顺县阝留隍镇，广西自治区桂林市荔浦县、钦州市浦北县、百色市靖西市、南宁市横县六景镇，海南省澄迈县福山镇、保亭县三道镇、琼中县湾岭镇，重庆市永川区、璧山区、潼南区，四川省遂宁市、达州市、自贡市富顺县、巴中市南江县，贵州省六盘水市盘县、黔西南州兴义市、黔东南州凯里市、黔南州独山县、三都县，云南省保山市腾冲市、楚雄州楚雄市、德宏州瑞丽市、大理州剑川县沙溪镇，西藏自治区日喀则市拉孜县、山南市扎囊县桑耶镇、林芝市巴宜区鲁朗镇，陕西省延安市、榆林市神木县、商洛市山阳县、宝鸡市岐山县蔡家坡镇，甘肃省白银市会宁县、天水市麦积区、庆阳市华池县，青海省海北州海晏县、海南州贵德县、果洛州玛沁县、海东市循化县街子镇，宁夏自治区银川市、吴忠市盐池县、石嘴山市惠农区红果子镇，新疆自治区巴音郭楞州库尔勒市、吐鲁番市鄯善县鲁克沁镇、阿勒泰地区布尔津县冲乎尔镇，新疆生产建设兵团五家渠市

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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