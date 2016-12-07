原标题：三年30次会：习近平的全面深改“加速度”

2016年12月5日，中央全面深化改革领导小组召开第三十次会议。全面深化改革启动3年来，在习近平总书记直接领导下，中央深改组的30次会议，牢牢把握改革正确方向，及时提出阶段性任务目标，着眼全局性重大问题进行顶层设计，审议通过198份改革文件，狠抓改革举措落地，直面问题点穴开方……

全面深化改革行至中期，站在30次会议的节点，回首不平凡的3年，全面深化改革的走势图清晰呈现，一张亮丽的改革成绩单不负众望。

5日召开的中央全面深化改革领导小组第三十次会议上，习近平总书记用四个“有利于”为改革指明前进方向。

他深刻指出，要总结经验、完善思路、突出重点，提高改革整体效能，扩大改革受益面，发挥好改革先导性作用，多推有利于增添经济发展动力的改革，多推有利于促进社会公平正义的改革，多推有利于增强人民群众获得感的改革，多推有利于调动广大干部群众积极性的改革。

全面深化改革，伟大时代的勇毅之举。

2013年11月12日，党的十八届三中全会审议通过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，吹响了全面深化改革的号角。

《决定》提出，全面深化改革的总目标是——

完善和发展中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化。

《决定》明确了这一轮改革任务的时间表——

到二〇二〇年，在重要领域和关键环节改革上取得决定性成果，完成本决定提出的改革任务，形成系统完备、科学规范、运行有效的制度体系，使各方面制度更加成熟更加定型。

2013年12月30日，中共中央政治局召开会议，决定成立中央全面深化改革领导小组，由习近平任组长。

中央全面深化改革领导小组负责改革的总体设计、统筹协调、整体推进、督促落实，主要职责是研究确定各领域改革的重大原则、方针政策、总体方案；统一部署全国性重大改革；统筹协调处理全局性、长远性、跨地区跨部门的重大改革问题；指导、推动、督促中央有关重大改革政策措施的组织落实。

2014年春节前夕，1月22日，习近平主持召开中央深改组第一次会议，审议通过了中央全面深化改革领导小组工作规则，设立了经济体制和生态文明体制改革、民主法制领域改革、文化体制改革、社会体制改革、党的建设制度改革、纪律检查体制改革6个专项小组；审议通过了《中央有关部门贯彻落实党的十八届三中全会〈决定〉重要举措分工方案》等，标志着全面深化改革正式进入施工期。

时隔1个多月，2014年2月28日，习近平主持召开领导小组第二次会议，对序盘阶段的改革工作提出了总要求。以336项重要改革举措为经纬，制定了2014年工作要点，排出当年要完成的重要改革任务。

从那时起，中央深改组保持着“每月一会”的基本频率。

2013至2020，7年时间坐标。如今，全面深化改革进程近半。

审时度势，快马加鞭。3年来，中央深改组30次会议，共审议通过198个文件，平均每次会议审议通过文件6.6个。

细化分析可以看出，中央深改组审议文件呈现“加速”态势：

——2014年，全面深化改革元年，中央深改组召开会议8次，审议通过文件37个；

——2015年，全面深化改革的关键之年，召开会议11次，审议通过文件65个；

——2016年，全面深化改革进入“施工高峰期”，前11次会议审议通过文件数量达到96个，其中第二十七次会议一次就审议通过了14个文件，创出新高。

全面深化改革启动3年多，成绩斐然，世所瞩目。

2016年8月30日，习近平主持中央深改组第二十七次会议，作出这样的中期评估——

全面深化改革实施进展顺利，各领域标志性、支柱性改革任务基本上已经推出，重要领域和关键环节改革取得突破性进展，全面深化改革、全面依法治国的主体框架正在逐步确立。

改革真刀真枪、大刀阔斧，涉险滩、动奶酪、啃硬骨头，突破了一些过去认为不可能突破的关口，也解决了一些多年来想解决但一直没有很好解决的问题，不断夯基垒台、积厚成势，为下一步深化改革创造了良好条件。

针对全面深改下一程，习近平深刻指出，改革关头勇者胜，气可鼓而不可泄。

——抓难点、补短板，尚未推出的改革要加快突破推进，已经推出的改革要加快落实落地。

——抓试点、求突破，加强试点工作统筹，及时评估试点的成效、经验和问题，对证明行之有效的经验和做法，要及时推广应用。

——抓督察、促落实，落实督察责任，严格督察工作要求，提高督察工作权威性和执行力。

——抓宣传、聚共识，加强思想政治工作，及时了解群众利益诉求，尊重基层首创精神，发现基层创新典型，及时宣传总结推广。

海外舆论认为，中国国家主席习近平用“壮士断腕”“凤凰涅槃”来表述，显示出中国改革的决心。如今，中国全面深化改革完成了中期评估，相信接下来还会有更强有力的举措。

每次主持召开中央深改组会议，习近平总书记既对具体领域的改革提出要求，也对改革推进作出总体部署。在会上发表的重要讲话中，有许多妙言隽语，成为广为流传的“改革金句”，既指引改革方向，又使改革深入人心。