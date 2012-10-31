中国发射导弹致缅甸战机坠落？国防部回应

资料图：缅甸空军装备的中国制歼-7型战斗机。

记者问：据媒体报道，疑似中国发射的导弹导致缅甸战机在中国领空意外坠落。请予以证实。

国防部新闻局答：上述报道纯属虚构。

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12月6日晚，国防部就网传缅甸战机坠落一事进行了辟谣。

微信公号“国防部发布”12月6日消息，国防部新闻局就网传缅甸战机坠落事答记者问。

此前，据媒体报道，疑似中国发射的导弹导致缅甸战机在中国领空意外坠落。对此，国防部新闻局表示，上述报道纯属虚构。

缅甸炮弹落入中国境内爆炸：未造成人员伤亡

11月23日，记者在中缅边境芒海镇境内的一片辣椒地里看到，一颗炮弹在地上爆炸后留下大约1米宽，70多厘米深的大坑。爆炸地点距离芒海镇设立的难民临时安置点仅约200米。所幸未造成人员伤亡。

今年57岁的沈祖娣家距离炮弹爆炸地点只有100多米，22日下午5时许，她正在自己家的院子里聊天，听到天空中有飞机的声音，随后看到了飞机投下炮弹（编者注：从文中描述看，投下的物体应是航空炸弹）轰炸，“想不到落到我们这里一颗。”沈祖娣听到炮弹落地爆炸后发出巨大的声音，紧接着她看见地里的泥巴飞到了天上。

在缅甸勐古地区生活的阿九(音)证实，他生活的地区昨天下午遭到飞机轰炸，轰炸地点就在中缅边境的勐古地区和芒海镇附近。

目前，炮弹爆炸留下的深坑周围已经拉起警戒线，炸弹爆炸后的弹片已经被清理。