2016年行业高薪榜出炉！按摩师月薪高达17669元

日前，某大型蓝领招聘平台针对上述收入过万的城市服务行业进行专项调查，结合其后台大数据，发布了2016城市服务业高薪榜。

位列top10的高薪职位分别为按摩师、健身教练、月嫂、汽修工、美容师、空调安装工、快递员、送餐员、司机、厨师，其中收入最高的按摩师月薪达17669元，而随着健身热席卷而来，健身教练以15225元的平均月薪位居第二，月嫂以月均10952的高薪位居第三……

都市人患“懒癌” “跑腿族”有钱赚

随着O2O的蓬勃发展，小伙伴们从慢慢接受到乐在其中，便捷的消费方式让都市人患上了“懒癌”——宅文化大行其道，足不出户即可买买买、吃吃吃。由此，以快递员、送餐员为代表的“跑腿族”行情大涨，旺盛的市场需求使得他们的薪资攀上高峰。

数据显示，北、上、广、深四大一线城市中，送餐员的平均薪资达到了6829元；快递员的平均薪资为7028元。而遇到“618”、“双11”、“双12”等电商狂欢，快递员的薪金则轻松过万。

快递员的高薪不止在一线城市有所表现，在二线城市也很抢眼。某知名快递品牌南京公司负责人高先生表示：“正常月份，我们快递员平均能拿到五六千元的工资，而在‘双11’送件高峰期，有的派件员一个月的收入能达1万元以上。”

轻奢型消费受热捧按摩师月嫂高薪难求

随着人们的钱袋子慢慢鼓起来，一些个性化、高端化的服务需求进入人们视线，以按摩师、私教、育儿嫂为代表的城市服务业职位日益走俏，薪资档位也一再创下新高。

数据显示，2016年前三季度，按摩师、健身教练的薪资处于涨幅前列。以上海为例，按摩师的平均薪资达到17669元，同比去年涨幅为26.5%。

攀升的消费需求对技能型从业者的服务水平也提出更高要求，以月嫂为例，市场需求从简单的陪护到拥有专业的护理知识和丰富的育儿经验，普通月嫂与金牌月嫂的薪资差最高可达2倍。受高薪的影响，一些拥有护理专业的大学生也加入进来，使得这一行业成为高学历、高技能从业者竞技场所。

“蓝翔”不光是“网红”技术工人收入高

市场经济下，供需关系决定市场价格，部分城市服务行业薪资高涨，从某种程度上也反映出一些细分领域用工需求激增。

以空调安装工为例，数据显示，2016年前三季度，该职位全国用工缺口为11.4万。与此对应的是，全国空调安装工的平均薪资明显在2016年一直保持着上涨趋势，9月份北京的空调安装工平均薪资已达到8310元。在空调安装旺季，更有知名空调企业以万元薪资吸引空调安装工人。综合央广新闻、新华网等

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计算机专业收入高升职慢

2016年6月3日，麦可思研究院《2016年中国大学生就业报告》公布了2016年高薪职业类排行榜。

哪些专业工资高？

数据显示，毕业半年后月收入与毕业三年后月收入对比，计算机科学与技术为4978元和7932元；国际经济与贸易为4123元和6484元，土木工程为3914元和6535元，机械设计制造为3908元和6238元，法学为3886元和6763元，艺术设计为3885元和6242元。

此外，经营管理、房地产经营、金融(银行/基金/证券/期货/理财)也是本科毕业生从事的薪资较高的职业类。

哪些专业涨薪快？

数据显示，2012届本科毕业生从事的3年后月收入涨幅最大的职业类是“美术/设计/创意”，从半年后的3117元涨至3年后的6703元，涨幅达115%。“建筑工程”和“销售”类职业分别以106%、103%的月收入涨幅，位列第二、第三位。

哪些专业升职快？

艺术设计、国际经济与贸易、汉语言文学位列前三；而在收入、就业率中稳居榜首的计算机科学与技术，则同法学、机械设计制造及其自动化，位居末尾。

哪些职业竞争最激烈？

从2016年春季各职业的竞争情况来看，土木/建筑/装修/市政工程岗位的竞争最为激烈，财务/审计/税务职业紧随其后，交通运输服务职业也很受求职者的追捧。

在竞争指数排名前十的职业中，土木建筑施工类、机械制造、化工、汽车制造等制造类岗位都占据了一席之地，这也从侧面反映了我国经济形势“降产能、去库存”的发展趋势，人才供给远远大于人才需求。