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上任8年 奥巴马一家度假花费超8500万美元
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 中国日报网 2016-12-06 16:10
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　　资料图：美国总统奥巴马一家人度假归来。

　　上任8年奥巴马一家度假花费超8500万美元

　　中国日报网12月6日电(高琳琳)据《华盛顿观察家报》12月5日报道，美国现任总统奥巴马一家，平均每年用于旅行和休假的开销超过1000万美元(约合6866万元人民币)，8年间总计已逾8500万美元，而且这个数字还在增长。

　　一个名为“司法观察”的监督组织一直在统计美国总统旅行开销。5日，该组织又收到了一批奥巴马一家2015年在夏威夷度假的账单，总花费将近500万美元。这些花费包括安保、航班以及工作人员和情报特工的住宿等费用，但不涵盖在当地预先部署船只和飞机以及通讯支出。

　　“司法观察”5日表示，他们从美国特工处获得的记录显示，2015年总统一家在夏威夷度假一共花费了至少480万美元，其中包括特工处120万美元的差旅费，而这120万美元都出自纳税人的口袋。

　　夏威夷家庭假期已经成为奥马巴一家每年的常规项目，自奥巴马成为总统以来总共去了8次。预计他们也会在夏威夷度过今年的圣诞假期。截至目前，“第一家庭”在旅行上的开销总计已超过8500万美元。

　　除此之外，这些账单还记录了特工处在2015年夏威夷假期中的花费，总计约为123.4万美元。其中，在多家酒店的住宿费超过100万美元；两周时间里，租用103辆车花掉了16.6万美元左右；还有乘坐飞机、火车等交通费，共约6.8万美元。

　　据悉，尽管奥巴马一家2015年去夏威夷度假是从12月18日到次年1月3日，但特工处在夏威夷凯卢阿的住宿预订记录显示，入住时间是12月16日，总共19晚。这里临近海军陆战队卡内奥赫基地，总租金算下来约为24.6万美元。此外，特工处还在两家酒店预定了房间，分别花费约4万美元和67.2万美元。

　　(编辑：党超峰周凤梅)

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[ 责任编辑： 王轩 ]
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