【环球网报道记者余鹏飞】据泰国《世界日报》12月5日报道，当地时间5日上午10时30分，一名中国女游客在罗勇府沙美岛溺亡，这是一周以来第2位在沙美岛不幸溺亡的中国女游客，而今天溺亡的这位所在水域水深仅有1米。

报道称，罗勇府沙美岛警方接到报案便立即赶往事发地点。警方到达时，一些游客正在海滩边观望，一名穿着比基尼套装的中国女游客躺在地上不省人事，还有人正在帮她做心肺复苏，警方与医护人员立即上前救助，但还是没能挽回该女子的生命，最终将尸体移交罗勇医院，以待亲属前来领取遗体。后经警方调查确认，该中国女子名叫陈梦圆(音译)，年仅23岁。

据死者陈梦圆的朋友介绍，今天在沙美岛海边玩耍的人特别多，事发之前他们也在海边玩耍，死者在玩水期间，突然发出求救的声音，并逐渐沉入水底，虽然她所在的水域水深仅有1米，但她还是在水中消失了。见到这一幕的游客立即游过去救助她，但找了差不多20分钟才在距离她消失地点2至3米外的水域找到已经昏迷的她，于是迅速将她带到岸上实施急救，但最终还是没能挽回她年轻的生命。

报道称，陈梦圆是一周之内在沙美岛溺亡的第2位中国女游客，之前11月29日也有一名中国女游客溺亡于此。