菲律宾副总统莱妮·罗布雷多

新西兰总理约翰·基

意大利总理伦齐

12月4日，意大利总理伦齐因公投失败失意地站到演讲台上宣布去职；菲律宾副总统莱妮·罗布雷多则经历了一番“被辞职”，不得不辞去“住房与城市发展协调委员会主席”这一内阁职位；与此同时，新西兰总理约翰·基称因与家人聚少离多，决定不再当一名政客。外界始料不及，世界上三个顶级职位同时出现空缺。

遭黑

菲副总统“被”辞内阁职务

菲律宾副总统莱妮·罗布雷多4日宣布辞去“住房与城市发展协调委员会主席”这一内阁职位，但她同时表示不会辞去副总统一职。

罗布雷多说，杜特尔特总统通过他人传话给她，让她自本月5日起不再出席所有内阁会议。她说，在这种情况下，她已经无法正常开展工作，故而请辞。

罗布雷多在声明中说，她与杜特尔特的“主要分歧存在于原则和价值观上”，压垮她的最后一根稻草是3日内阁部长莱昂西奥·艾瓦斯科发送给她的短信。

艾瓦斯科在短信中传达了杜特尔特的指示，即从本周一(5日)起，罗布雷多“不再出席一切内阁会议”。

她说曾收到提醒，“有人算计着偷走副总统的职位”，她对此置之不理，忙于手头工作，直到被告知不许出席内阁会议，这表明“这个阴谋已经在运作中了”。

菲律宾多家媒体报道，杜特尔特起初并不想提名罗布雷多担任任何部长职位，但在与她见面后改变主意，任命她为住房与城市发展协调委员会主席。

然而，罗布雷多称自己遭到杜特尔特打压，不仅政府房屋机关的预算被大幅削减，她对自己麾下职位的提名也大多被否定。

菲内阁部长莱昂西奥·艾瓦斯科当天在接受一家电台采访时说，杜特尔特的确发过这个指令，原因是总统和副总统在不少问题上的意见分歧已经到了“不可调和”的地步。

现年52岁的罗布雷多是反对党自由党成员。她说，自上任以来，她和杜特尔特在扫毒、恢复死刑、降低犯罪责任年龄及安葬前总统马科斯等问题上的确存在意见分歧。

根据菲律宾宪法规定，菲律宾的总统和副总统分别由选举产生，总统和副总统可以属于不同的政党。

她还强调，将保留副总统一职，“我不会允许副总统之位被偷走。”

顾家

新西兰总理称要回归家庭

新西兰总理约翰·基当地时间5日在例行新闻发布会上突然宣布，由于家庭原因，他将辞去总理和执政党新西兰国家党党首职务。

约翰·基在新闻发布会上说，在担任总理8年、担任国家党党首10年时间中，自己为这一职务和国家献出了一切，也让家人为此做出了很大牺牲。他表示，尽管对政治生涯印象深刻，但并不认为自己是一名职业政客。

他说：“这是我做出的最艰难的决定，眼下还没决定下一步去向，但现在是应该离开的时候了。”

据当地媒体推测，从政后与家人的聚少离多，促使他作出回归家庭的决定。

约翰·基说，他个人将在12月12日向总督递交辞呈，国家党也将在当天举行会议，选举新的党首，产生新总理。

对于继任人选，约翰·基表示，自己将支持任何一位由执政党核心人士选出的新党首，但个人对现任副总理兼财政部长比尔·英格利希更为支持。

现年55岁的约翰·基出生于新西兰最大城市奥克兰。妻子布罗娜出生于1963年，二人1984年结婚，育有1子1女。

从澳大利亚、新西兰，再到新加坡、英国，约翰·基不断转换“战场”，事业也蒸蒸日上。1993年，约翰·基和布罗娜迎来了女儿斯蒂芬妮的出生；两年后，他们又有了儿子马克斯。

澳大利亚的《妇女周刊》曾报道：“年幼的斯蒂芬妮需要做多次手术，而家庭的重担都落在了布罗娜身上，约翰·基一家那段期间并不轻松。”

最近，约翰·基接受新西兰一家网络媒体采访时表达出对妻子的愧疚，坦言如果人生重来一次，自己永远都不会“再让怀孕7个月的布罗娜搬到一个新的国家(新西兰)”。

约翰·基多次告诉媒体，自己和妻子之间拥有牢不可摧的信任纽带，他没有布罗娜就无法工作。“布罗娜负责照顾孩子，没有她这个家庭会分崩离析”。

失利

公投失败意大利总理递辞呈

“我的执政经历就此结束……祝我们所有人好运。”意大利修宪公投初步结果5日凌晨出炉，赞成票低于反对票近20个百分点，总理伦齐随后宣布辞职。他说，本届政府将终结于此，他将前往总统府递交辞呈。

意大利修宪公投自当地时间4日7时开始在全国进行投票，当天23时投票结束。据意内政部统计数据显示，包括居住在境外的有权投票的公民在内，投票率超过65%。

据安莎社报道，截至当地时间5日凌晨1时40分，反对票占59.63%，赞成票占40.37%。此外，在意大利20个大区中，仅有艾米利亚-罗马涅、特伦蒂诺-上阿迪杰和伦齐曾任佛罗伦萨市长的托斯卡纳3个大区赞成票高于反对票。

伦齐政府此次修宪公投主要涉及政体改革，包括削弱参议院权力，以及把地方政府一些决策权收归中央，其目的在于精简机构、节约开支、确保政府执政能力，这有利于推行必要的改革措施。但反对者称，修宪损害权力制衡机制，赋予政府过多权力。

伦齐曾为意最年轻总理

至此，伦齐结束两年多的执政生涯，从意大利史上最年轻总理，再到该国史上最年轻“前总理”，自诩政坛“局外人”的伦齐一次又一次以命运的戏剧性转折刷新着媒体曝光度。

伦齐现年41岁。2009年，伦齐当选佛罗伦萨市市长，2013年12月以绝对优势当选民主党全国书记，此后与同属民主党的时任总理恩里科·莱塔摩擦不断，多次指责对方改革拖沓，决策缓慢，缺乏勇气应对意大利面临的关键问题。

戏剧性的是，伦齐一度声明不会觊觎总理宝座，却在数月后推动党内领导层会议，迫使上任不满一年的莱塔因缺乏足够党内支持而辞去总理职务。

外界眼中，伦齐属改革激进派，执政理念比较开放。他还自诩政坛“局外人”，其改革主张还被不少人与美国总统贝拉克·奥巴马上台时的“变革”承诺相对比。一些分析人士认为，伦齐虽主打“改革”等口号，但真正执政后却很难有效或及时推动这些改革，因而越来越多人把他看作一个打着“局外人”幌子的传统政客。

或致反全球化趋势加剧

分析人士认为，经济持续低迷、失业率不断高企、银行业问题丛生，都是导致这次公投失败的原因。自2008年全球金融危机爆发以来，大多数意大利人对本国经济持悲观态度。2014年伦齐上台后推出大刀阔斧的系列改革措施，明确表示迎接高债务经济的挑战，也试图保持政府的政治稳定，一度给意大利政坛带来清新风气。但大多数意大利人并没有见到这些改革带来的好处，民众情绪依旧低落。

公投失败的直接后果是总理伦齐及其内阁成员全体辞职，总统将与各党派领导人商议组建看守政府，专责拟议修改选举法，在适当时候提前举行大选。

从目前情况看，这可能导致意大利政坛进入新的不稳定期，还可能导致反全球化趋势加剧，贸易保护主义进一步抬头，疑欧情绪高涨。

作为欧元区第三大经济体，专家认为，如果意大利政府危机持续时间长，将不可避免地对金融市场的动荡产生影响。长期而言，欧洲的未来在于联合与改革，而意大利公投的结果关乎欧洲的联合与改革的前景。

罗马路易斯大学政党历史教授薇拉·卡佩鲁奇认为，修宪公投与欧元成员国问题之间没有直接的关系。