发生事故的煤矿。钟欣摄

中新网湖北巴东12月6日电12月5日晚，湖北省巴东县茶店子镇辛家煤矿+617工作面发生煤与瓦斯突出事故，11人被困。

目前，巴东县消防中队携带抽水照明设备、生命探测仪已到达现场；巴东县辛家煤矿公司已组织四台氧气呼吸器、100台自救器供救援人员携带，局部通风机持续对事发作业面输送空气；专家组正在井下核查情况，相关救援处置工作正在有序进行。

5日晚，茶店子镇政府接辛家煤矿报告，19时15分发现瓦斯超限，19时25分安全人员下井检查，20时5分事故发生时，井下共有作业人员46人，事故工作面作业人员16人，现11人被困，另5人安全出井。受困人员所处位置位于井下+617三石门采煤工作面，距主井口2600米。

事故发生后，湖北省委书记蒋超良、代省长王晓东第一时间就事故应急处置和救援工作作出批示。湖北省副省长许克振连夜率省安监局、省煤监局、省能源局主要负责人赶赴现场；恩施州、巴东县立即启动应急预案，成立州事故救援指挥部、现场抢险救援指挥部，下设8个工作组。

另据公开信息显示，巴东县辛家煤矿属民营煤矿企业，2006年7月开工建设，2010年10月达标投产，矿井生产能力6万吨/年，现有固定资产8700万元，总资产9500万元，职工220多人。(完)