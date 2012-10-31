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报告：热门航线进春运订票高峰期 多数航班恢复全价
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 中国新闻网 2016-12-06 14:47
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　　资料图。中新社记者唐梦宪摄

　　中新网北京12月6日电 2017年春运即将开启，昨日晚间，由去哪儿网发布的《2017年春运大交通数据报告》显示，很多热门航线的机票已经进入预订高峰期，春运期间的大多数航班出现升至全价甚至航班售罄的情况。

　　中新网查询了北京至哈尔滨、广州至成都、上海至沈阳等春运热门航线，基本上全部航班均为全价票，但目前仍有余票，可以订购。

　　报告指出，春运选择乘坐飞机的人越来越多，2017年春运，在2017年1月24日左右进入旅客人数高峰期，全国重要的机场将进入到繁忙状态。返程高峰则从正月初六(2017年2月2日)开始。

　　报告显示，从年龄段上看，85后人群成为机票预订主力军，占比高达36.9%；41-55岁的比例为24.7%，位居第二；有意思的是，31-40岁年龄段的青年反而乘坐比例相对较低，这个群体更多的人是选择铁路出行方式。

　　报告还指出，家乡所在地越往北，越会提前购买回家的机票。去哪儿网机票专家指出，提前购票排名前十名的航线，以大机场往小机场飞为主，每天的航班数多在30班以内，是北京至广州这种热门航线航班数的三分之一。

　　报告举例称，北京至佳木斯的航线，在众多热门航线中并不起眼，但订票时间却比其他航线早得多，堪称最难买航线，其大数据显示，用户平均会提前36天。但，这还不是最早，从深圳回海口更早，一般旅客会提前43天订购机票。(吴涛)

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[ 责任编辑： 周萌 ]
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