中新网北京12月6日电 距鸡年春节还有不到两个月，官方日前明确了2017年春运的时间。于是，很多人开始关心：什么时候可以开抢春节回家火车票？

资料图：1月24日，2016年春运正式开启，至3月3日结束，共计40天。图为排队等待进站的旅客。中新网记者金硕摄

2017年春运1月13日开始

国家发改委网站12月5日公布的消息显示，2017年春运从1月13日开始至2月21日结束，共计40天。

初步预测，2017年春运需求仍将保持小幅增长，全国春运旅客发送量将达到29.78亿人次，比上年增长2.2%。

值得注意的是，2017年春运比上年提前11天，是近五年来最早的春运。春运伊始即逢大中专院校放假和务工人员集中返乡，学生流、务工流相互叠加，客流高峰将呈现来得早、时间长、峰值高的特点。

根据中国铁路客户服务中心此前发布的公告，因列车运行图调整，2016年12月30日之后车票预售期由60天调整为30天。

据此推算，本月15日就能买到2017年春运首日的火车票。

大年三十火车票12月29日开抢

大家最为关心的是：春节假期的火车票会不会提前60天开卖？到底应该啥时候开抢春节假期的火车票？

中新网记者就此致电12306客服热线获悉，目前全国火车票预售期仍为30天，尚未接到何时恢复60天预售期的通知。

2017年春节放假时间是1月27日至2月2日。中新网记者2016年12月5日登录12306网站发现，当日只能购买2017年1月3日的火车票。这也意味着，至少2017年2月2日之前的票，即春节假期结束之前的票，预售期都是30天。

上述12306客服热线工作人员也提醒：乘客如需购买大年三十(2017年1月27日)的火车票，则需在2016年12月29日这天就开始抢票。

有媒体支招称，第一次没抢到票不要紧，一般来说还有四次“捡漏”机会：第一个机会是起售45分钟后，因为部分抢到票的如果没有支付，45分钟后票源将返回票仓；第二个机会是开车前15天，这个时间是退票高峰期；第三个机会是开车前48小时；第四个机会是开车前24小时。(记者 马学玲)