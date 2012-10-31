[提要]俄罗斯唯一一艘航母11月15日开始在地中海执行对叙利亚恐怖分子的打击任务，而就在昨天，俄国防部证实，一架苏-33舰载机3日着陆航母失败冲出甲板，飞行员弹射逃生。这是首次实战的俄罗斯舰载机半个多月内第二次出现坠海事故，之前曾有一架米格-29战机着舰时坠海。

11月15日起，俄罗斯唯一一艘航母“库兹涅佐夫”号开始在地中海执行对叙利亚恐怖分子的打击任务。但就在首次任务开始的前一天，一架米格-29战机在“库兹涅佐夫”号航母降落期间坠入地中海。12月5日，俄国防部再证实，一架苏-33舰载战斗机3日在地中海着陆航母失败冲出甲板，飞行员弹射逃生。原文配图：俄罗斯苏-33舰载机。

观察者网综合：俄国防部今天证实，俄罗斯一架苏-33舰载战斗机3日在地中海着陆“库兹涅佐夫海军上将”号航母失败冲出甲板，飞行员弹射逃生。这已经是首次实战的俄罗斯舰载机半个多月内第二次出现坠海事故。

据俄罗斯卫星网今天报道，俄罗斯国防部发布消息称，完成在叙作战任务后，俄罗斯苏-33战机在着陆"库兹涅佐夫海军上将"号航母时因阻拦索断裂而冲出甲板。

俄国防部还表示，飞行员弹射逃生，没有受伤。

俄罗斯国防部指出，俄罗斯舰载航空大队会继续执行地中海远航计划，舰载航空兵会继续完成飞行任务。

11月15日起，俄罗斯唯一一艘航母“库兹涅佐夫”号开始在地中海执行对叙利亚恐怖分子的打击任务，不过表现却令人担忧。

11月14日，也就是首次任务开始的前一天，俄罗斯国防部就宣布一架米格-29战机在“库兹涅佐夫”号航母降落期间坠入地中海。