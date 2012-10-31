习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第三十次会议强调

总结经验完善思路突出重点

提高改革整体效能扩大改革受益面

李克强刘云山张高丽出席

新华社北京12月5日电 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革领导小组组长习近平12月5日下午主持召开中央全面深化改革领导小组第三十次会议并发表重要讲话。他强调，总结谋划好改革工作，对做好明年和今后改革工作具有重要意义，要总结经验、完善思路、突出重点，提高改革整体效能，扩大改革受益面，发挥好改革先导性作用，多推有利于增添经济发展动力的改革，多推有利于促进社会公平正义的改革，多推有利于增强人民群众获得感的改革，多推有利于调动广大干部群众积极性的改革。

中共中央政治局常委、中央全面深化改革领导小组副组长李克强、刘云山、张高丽出席会议。

会议审议通过了《关于深化国有企业和国有资本审计监督的若干意见》、《国务院国资委以管资本为主推进职能转变方案》、《关于健全国家自然资源资产管理体制试点方案》、《关于开展知识产权综合管理改革试点总体方案》、《关于加强乡镇政府服务能力建设的意见》、《关于制定和实施老年人照顾服务项目的意见》、《中央国有资本经营预算支出管理暂行办法》、《关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》、《大熊猫国家公园体制试点方案》、《东北虎豹国家公园体制试点方案》、《围填海管控办法》、《关于加强“一带一路”软力量建设的指导意见》和《关于农村集体资产股份权能改革试点情况的报告》。

会议指出，深化国有企业和国有资本审计监督，要围绕国有企业、国有资本、境外投资以及企业领导人履行经济责任情况，做到应审尽审、有审必严。要健全完善相关审计制度，让制度管企业、管干部、管资本。国企国资走到哪里，审计监督就要跟进到哪里，不能留死角。审计机关要依法独立履行审计监督职责。

会议强调，要按照以管资本为主加强国有资产监管的要求，依法依规建立和完善出资人监管权力和责任清单，重点管好国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全。要加强国有资产监督，把强化出资人监管同落实管党治党责任结合起来，把精简监管事项同完善企业法人治理结构结合起来。要改进监管方式手段，更多采用市场化、法治化、信息化监管方式。

会议指出，健全国家自然资源资产管理体制，要按照所有者和管理者分开和一件事由一个部门管理的原则，将所有者职责从自然资源管理部门分离出来，集中统一行使，负责各类全民所有自然资源资产的管理和保护。要坚持资源公有和精简统一效能的原则，重点在整合全民所有自然资源资产所有者职责，探索中央、地方分级代理行使资产所有权，整合设置国有自然资源资产管理机构等方面积极探索尝试，形成可复制可推广的管理模式。

会议强调，开展知识产权综合管理改革试点，要紧扣创新发展需求，发挥专利、商标、版权等知识产权的引领作用，打通知识产权创造、运用、保护、管理、服务全链条，建立高效的知识产权综合管理体制，构建便民利民的知识产权公共服务体系，探索支撑创新发展的知识产权运行机制，推动形成权界清晰、分工合理、责权一致、运转高效的体制机制。

会议指出，加强乡镇政府服务能力建设，要坚持基本公共服务均等化的发展方向，强化服务功能，优化基本公共服务资源配置，创新公共服务供给方式，有效提升乡镇政府服务水平。乡镇党委要发挥领导作用，支持乡镇政府依法行政。要重视乡镇干部队伍建设，关心乡镇干部工作生活。

会议强调，制定和实施老年人照顾服务项目，要从我国国情出发，立足老年人服务需求，整合服务资源，拓展服务内容，创新服务方式，提升服务质量，让老年人享受到更多看得见、摸得着的实惠。要重点关注高龄、失能、贫困、伤残、计划生育特殊家庭等困难老年人的特殊需求。

会议指出，要根据深化国资国企改革和预算管理制度改革的要求，规范和加强中央国有资本经营预算支出管理。中央国有资本经营预算支出除调入一般公共预算和补充全国社会保障基金外，主要用于解决国有企业历史遗留问题及相关改革成本支出、国有企业资本金注入和其他支出等。要规范预算编制和批复、预算执行、转移支付、决算等管理活动。

会议强调，加强耕地保护和改进占补平衡，要坚守土地公有制性质不改变、耕地红线不突破、农民利益不受损三条底线，坚持最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度。要坚持耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，坚持耕地管控、建设、激励多措并举保护，严格控制建设占用耕地，推进耕地质量建设，健全耕地保护补偿机制。对跨地区补充耕地等重大举措，要严格程序、规范运作。

会议指出，开展大熊猫和东北虎豹国家公园体制试点，有利于增强大熊猫、东北虎豹栖息地的联通性、协调性、完整性，推动整体保护、系统修复，实现种群稳定繁衍。要统筹生态保护和经济社会发展、国家公园建设和保护地体系完善，在统一规范管理、建立财政保障、明确产权归属、完善法律制度等方面取得实质性突破。

会议强调，要按照保护优先、适度开发、陆海统筹、节约利用的原则，严格控制围填海活动对海洋生态环境的不利影响，实现围填海经济效益、社会效益、生态效益相统一。要严格控制总量，依法科学配置，集约节约利用，严格落实生态保护红线的管控要求。要强化监管，对各类违规违法行为要追究责任。

会议指出，软力量是“一带一路”建设的重要助推器。要加强总体谋划和统筹协调，坚持陆海统筹、内外统筹、政企统筹，加强理论研究和话语体系建设，推进舆论宣传和舆论引导工作，加强国际传播能力建设，为“一带一路”建设提供有力理论支撑、舆论支持、文化条件。

会议听取了《关于农村集体资产股份权能改革试点情况的报告》，指出改革符合农村实际，试点方向和路径是正确的，要坚定不移往前推。再选择部分基础较好的县(市、区)扩大试点，全面开展农村集体资产清产核资。要总结梳理试点经验，开展政策宣传培训，深入研究有关政策和法律法规问题，提出制定和修改相关法律法规的建议。

会议强调，做好年度工作总结，既要兼顾全面、又要突出重点，既要讲成绩、也要说问题。要把改革年度账本点清楚，把抓改革落实的战术打法弄清楚，把改革成效理清楚，把改革遇到的矛盾和问题搞清楚。明年改革工作要抓紧谋划，既要蹄疾步稳向纵深推进，又要有改革新面貌，配合好党的十九大召开这个大局。要推动落实党的十八届三中、四中、五中全会部署的改革任务，把六中全会提出的全面从严治党的改革任务纳入总盘子一体推进。要投入更多力量狠抓落实，健全各部门各地区改革督察机制。

中央全面深化改革领导小组成员出席，中央和国家机关有关部门负责同志列席会议。