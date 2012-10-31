《规划》中提到的主要指标

新京报讯(记者王硕)“十三五”期间，细颗粒物未达标地级及以上城市浓度累计下降18%；到2020年，地级及以上城市空气质量优良天数比率达80%以上。12月5日，《“十三五”生态环境保护规划》(以下简称《规划》)正式发布，《规划》中提出12项约束性指标。其中涉及环境质量的8项指标，是第一次进入五年规划的约束性指标。

据介绍，《规划》提出12项约束性指标，包括地级及以上城市空气质量优良天数、细颗粒物未达标地级及以上城市浓度、地表水质量达到或好于Ⅲ类水体比例等。

“这里涉及的环境质量指标，也是第一次进入五年规划的约束性指标。”环保部副部长赵英民表示，在这些约束性指标中，受污染耕地安全利用率、污染地块安全利用率是“土十条”里的要求，其余10项是“十三五”规划纲要的要求。

为何环境质量指标能被写入“十三五”规划？赵英民说，“十三五”期间生态环境保护的总体思路和目标追求就是，以改善环境质量为核心。《规划》中提出，深化质量管理，大力实施大气、水、土壤三大行动计划，并制定大气、水、土壤三大污染防治行动计划的施工图。

此外，《规划》中还明确，将对实施情况定期监测评估。2018年底进行中期评估，2020年底进行终期考核，考核结果向国务院报告，向社会公布，纳入领导干部综合考核评价体系。

-亮点

1提高预报准确性信息全国共享

《规划》摘录：强化各级空气质量预报中心运行管理，提高预报准确性，及时发布空气质量预报信息，实现预报信息全国共享、联网发布。完善重度及以上污染天气的区域联合预警机制，加强东北、西北、成渝和华中区域大气环境质量预测预报能力。健全应急预案体系，制定重污染天气应急预案实施情况评估技术规程，加强对预案实施情况的检查和评估。

【解读】国家城市环境污染控制技术研究中心研究员彭应登：空气质量预报属世界性难题，要提高其准确性，首先要提高污染气象条件的预报精度和准确性，例如不同尺度天气过程演变情况；其次是要精准掌握地面污染源变化状况，如秸秆焚烧情况和燃煤排放的动态变化等。

目前较为准确的空气质量预测预报时段不超过3天，而且1天内精准的临近预报也往往存在较大的不确定性。因此，短期内要大幅提高预报的准确性是不现实的。

2公布黑臭水体清单接受公众评议

《规划》摘录：大力整治城市黑臭水体。建立地级及以上城市建成区黑臭水体等污染严重水体清单，制定整治方案，细化分阶段目标和任务安排，向社会公布年度治理进展和水质改善情况。建立全国城市黑臭水体整治监管平台，公布全国黑臭水体清单，接受公众评议。

【解读】北京公众与环境研究中心主任马军：黑臭水体的整治是“水十条”确立的重要目标。一方面，黑臭水体都是城市内的河流，影响区域人群密集，影响也比较直接，另一方面，存在黑臭水体的河流通常相对较小，和大江大河比，治理相对容易，见效快，有可能在5年内完成，可以说是水污染治理的“先导式”项目。

但是，黑臭水体涉及的城市河流众多，需要公众参与，也适合公众参与。水污染治理的技术性较强，但黑臭水平的判断依据，却是从感官上就可以判断，并对治理效果进行监督。也正是因为如此，黑臭水体整治引入了公众参与机制，规定在水体排查认定、方案评估、进度监督和验收阶段都要公开信息和参考公众意见。

据介绍，今年2月18日，住建部和环保部联合推出了“全国城市黑臭水体整治信息发布”平台，首次公示全国黑臭水体名单，共1861个，覆盖218个地级以上城市。此外，两部委还同步开通“城市水环境公众参与”微信公众号，公示全国黑臭水体名单和每周监督举报统计，公众可随手拍身边的黑臭水体进行举报，并将在7个工作日内收到确认通知。

3京津冀等5省市煤炭消费总量降10%

《规划》摘录：重点区域严格控制煤炭消费总量，京津冀及山东、长三角、珠三角等区域，以及空气质量排名较差的前10位城市中受燃煤影响较大的城市要实现煤炭消费负增长。

要大幅减少冬季散煤使用量，“十三五”期间，北京、天津、河北、山东、河南五省(市)煤炭消费总量下降10%左右。

【背景】据了解，早在今年10月，在京津冀及周边地区大气污染防治协作小组第七次会议上，曾提出将在北京、天津、保定、廊坊建设国家“禁煤区”。据了解，该“国家级禁煤区”面积达8600平方公里，范围涵盖了京昆高速以东、荣乌高速以北，天津、保定、廊坊市与北京接壤的区县之间区域。

就北京而言，其实，近年，针对采暖季污染突出问题，北京一直在压减燃煤上下工夫。自2013年国务院“大气十条”发布以来，北京三年压减燃煤1100万吨，燃煤总量几乎下降了一半。

截至2015年底，北京东西城实现了“无煤化”，城六区已基本实现无燃煤锅炉。而2016年的改造工作更是历年来规模最大，力度最强。

据了解，今年，北京以房山、通州、大兴等南部城区为重点，大力开展燃煤锅炉清洁能源改造，通州区在远郊区率先实现基本无燃煤锅炉。

据北京市环保局通报，2016年全市又削减燃煤约250余万吨，煤炭消费总量占能源消费总量比例将进一步下降至14%以下。预计到2020年北京燃煤用量将压减在900万吨以内。

-追问

生态环保工作现状如何？

大气污染防治初见成效，PM2.5年均浓度比2013年下降23.6%

“生态环境质量有所改善。”《规划》中如此评述。

据介绍，2015年，全国338个地级及以上城市细颗粒物(PM2.5)年均浓度为50微克/立方米，首批开展监测的74个城市细颗粒物年均浓度比2013年下降23.6%，京津冀、长三角、珠三角分别下降27.4%、20.9%、27.7%，酸雨区占国土面积比例由历史高峰值的30%左右降至7.6%，大气污染防治初见成效。

“污染物排放量大面广，环境污染重。”《规划》透露，全国化学需氧量、二氧化硫等主要污染物排放量仍处于2000万吨左右的高位，环境承载能力超过或接近上限。

78.4%的城市空气质量未达标，公众反映强烈的重度及以上污染天数比例占3.2%，部分地区冬季空气重污染频发高发。

饮用水水源安全保障水平亟须提升，排污布局与水环境承载能力不匹配，城市建成区黑臭水体大量存在，湖库富营养化问题依然突出，部分流域水体污染依然较重。城乡环境公共服务差距大，治理和改善任务艰巨。