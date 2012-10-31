中新网12月5日电据外媒5日报道，美国旧金山湾区奥克兰一个货仓日前举行音乐派对时突然起火，场内当时估计有100人在场。由于货仓内没清晰逃生指引，加上缺乏洒水和烟雾探测器等防火设备，令现场难以逃生。当局初步证实有33人死亡，仍有人员失踪，其中包括外国人。

这幢两层高的货仓名为“鬼船”(Ghost Ship)，当晚在二楼举行电子音乐派对和舞会，由艺名“Golden Donna”的音乐创作人沙纳汉(Joel Shanahan)负责。

该楼层只有两个出入口，楼梯也是由木卡板临时搭建。火警于当地时间2日晚约11时30分发生，大火燃烧数小时，冒出烈焰及浓浓黑烟，天台倒塌至二楼。目击者指，有人被迫从二楼窗户跳下。

当局正调查事故起因，相信不涉及纵火。奥克兰消防队长里德表示，原有建筑被分隔出不少房间，导致建筑物失去清晰的出入口路线，形同“迷宫”，满地垃圾和杂物也阻碍逃生。

有官员表示，仓库原本用途是存放货物，后来变成艺术工作者居住及工作的地方，但他们未有为此申领牌照，消防员称货仓没洒水系统或烟雾传感器。

奥克兰市政府早前收到投诉指货仓有违规建筑，并已展开调查，但调查人员在上月未能入内了解情况。

派对主办单位曾于社交网站发出邀请，显示有176人有意出席，当局则估计最终有50人至100人现身。大火发生后，参加派对人士的亲友心急如焚，纷纷到社交网求助，寻找失踪者下落。救援人员继续在货仓逐个角落搜索，估计会找到更多死者。

不过，截至发稿时，救援人员仅搜索了过火建筑的35%到40%面积，死亡人数或进一步上升。

这次火灾是继1989年加州北部地震造成63人死亡后，奥克兰市内伤亡最惨重的意外。美国近年死伤最严重的火灾则是2003年于罗得岛发生的夜总会大火，当时有约100人丧生。