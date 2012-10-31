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7省市60城遭空气重污染侵袭 统一启动预警响应
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 新华社 2016-12-05 09:44
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　　新华社北京12月4日电(记者高敬)环境保护部4日晚间通报，12月2日至4日，受明显不利气象条件影响，我国京津冀及周边地区发生一次大面积区域性空气重污染过程，影响范围包括北京、天津、河北、山东、山西、河南、辽宁等7省市，涉及60多个城市。

　　环保部已于11月29日晚提前函告北京、天津、河北、山西、山东、河南6地，提示实施区域联动，共同应对重污染天气。同时，环保部派出4个督查组，分赴河北、山东等地开展督查。

　　环保部表示，通过督查发现，各地积极应对，及时采取措施，大幅削减污染物排放，一定程度上减轻了重污染强度，缓解了对人民群众身体健康和经济社会发展带来的不利影响。

　　据环保部介绍，京津冀及周边地区有60多个城市统一启动预警响应，首次实现了区域高级别、大范围预警应急联动。其中，河北省石家庄、保定等9个城市启动红色预警措施；北京、天津等24个城市启动橙色预警措施；22个城市启动黄色预警措施；5个城市启动蓝色预警措施。

　　各地紧急部署，强化空气重污染应急响应措施。狠抓落实，切实降低污染物排放。各地根据预警情况，对工业企业采取强化污染监控、降低生产负荷或停产等措施，加强机动车污染排放管控，加大公共交通运力。同时，各地强化督导，严格责任追究。通过开展应急期间相关减排措施落实情况的专项督查，督促重点排放企业、各类施工工地等全面落实减排措施。

　　督查组在检查中也发现一些地方还存在问题，环保部在通报中对督查涉及的十几家企业和多个城镇进行“点名”。

　　——部分企业应急减排措施落实不到位。如河北省任丘市河北天时化工有限公司应急预案弄虚作假，不能稳定达标排放。

　　——散小乱污企业污染问题严重。如天津市静海区王口镇数十家炒货加工企业集聚，这些企业仅配备了简单的除尘设施，部分企业烟囱冒黑烟。

　　——面源管控不到位。如河北省沧州市G3高速路沿线烧荒、烧秸秆现象多见。

　　环保部表示，继续对各地应急措施落实情况开展督查，及时要求各地落实整改措施。

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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