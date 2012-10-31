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意大利修宪公投失败 总理伦齐宣布将辞去总理职务
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国际      来源： 中国新闻网 2016-12-05 09:54
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　　意大利总理伦齐。中新社记者张蔚然摄

　　当地时间2016年3月22日，意大利罗马。

　　资料图：意大利罗马斗兽场。中新社发陈文摄

　　中新网12月5日电当地时间4日，意大利举行全民修宪公投。截至发稿时，虽然投票尚未结束，但出口民调显示，否决公投的阵营优势明显；意总理伦齐“确认”公投失败，宣布将辞去总理职务。

　　今年6月，英国公投通过脱欧，全球侧目。此番意大利公投修宪，也在欧洲引发焦虑情绪。然而，关于公投我们到底了解多少？公投到底投什么？为什么一场公投会关乎总理去留？一次公投结果又会造成多大的影响？

　　公投投什么？修改宪法，限制议会权力

　　此次意大利公投备受关注，但却并非如英国一样是脱欧公投，而只是一场修宪公投。属于改革派的意大利总理伦齐，希望通过修宪法案，改变目前参众两院职能相同、权力均等的现状，使立法工作摆脱程序繁复的窘境。

　　但修宪法案未在参众两院以大多数优势通过，因此只能通过全民公投来决定其命运。今年8月8号，宪法改革公投获得意大利最高法院正式批准；9月26号，意大利政府宣布了12月4日进行公投。

　　如本次修宪公投成功，那么，未来的众议院将成为意大利唯一的立法机关，参议院则将在缩编后成为负责处理中央与地方关系的议事机构，参议员人数也从315人缩减为100人。

　　伦齐曾表示，公投将有助于使政府更加稳定，使立法更加高效。实际上，此次修宪改革，将会结束意大利持续68年之久的两院制，可谓大刀阔斧。但是也因伤及既得利益者而遭遇巨大阻力。

　　而且，尽管意大利民众不断抱怨体制弊端，渴望变化，但是最近半年的民意调查却显示，倾向支持修宪的民众比率从70%下降到40%多，而反对修宪的民众则逐渐上升至50%以上，占据领先优势。目前有关意大利修宪公投前的最后一轮民意调查显示，选民更倾向于“拒绝”修宪。

　　总理宣布辞职：为何选修宪=选总理？

　　意大利修宪公投之所以备受瞩目，很重要的一个原因是一定来总理伦齐主动将自己的总理仕途和国家改革的前途绑在了一起。6月份英国脱欧公投之后，卡梅伦就主动为脱欧的结果买单，辞去了首相之位。如今，伦齐更是孤注一掷，不成功就下台。

　　早在2014年2月宣誓就职之时，伦齐就喊出了“每月一改革”的响亮口号，并提出了一整套改革方案。但是因为饱受当前行政体制缺陷掣肘，伦齐政府执政一年的改革成果屈指可数。因此，此次修宪公投，对伦齐政府至关重要。

　　伦齐曾多次表示，倘若支持的宪法改革公投失败，他可能不会留任。他将辞去意大利总理职位并不再参与临时政府的组建工作。这也令此次修宪公投成为对其担任总理职位的一次信任投票。

　　不过，根据最新出炉的出口民调结果，反对阵营以最少54%对46%压倒赞成阵营，平均比率为56.7%对43.3%。

　　伦齐就此结果表示，否决公投的阵营占明显优势，公投失败，自己将辞去总理职务。

　　报道称，伦齐公投失败下台后，可能推动2017年提前进行选举，比计划提前一年。

　　此外，意大利国内如“五星运动”等民粹主义党派正在兴起，一旦伦齐下台，反对欧盟的“五星运动”党上台的话，很可能推动意大利举行“脱欧”公投。

　　“危险”的公投：政治经济影响几何？

　　有报道称，意大利的修宪公投，被视作英国“脱欧公投”和美国大选后全球市场面临的又一大不确定因素。如果公投成功，那么意大利既能保持政局稳定，又可走上改革之路，这一欧元区第三大经济体的经济也能更上一层楼。

　　但是，修宪公投已然失败。分析称，这一结果有可能会造成政局和政策不稳，为经济金融带来众多不明朗因素，加剧市场波动。英国“脱欧公投”已是前车之鉴，而意大利更可能重蹈覆辙，全球经济前景面临更严峻挑战。

　　英国《金融时报》此前分析称，公投失利随之引发的市场动荡令投资者不敢对意大利的困境银行进行资本重组，那么，该国就有多达八家这样的银行面临倒闭风险。而意大利银行业者指出，如果公投失败，担心意大利新政府组建过程中将出现种种不确定性。

　　此外，公投失败后若提前举行大选，民粹主义政党“五星运动”党上台后，可能推行其一贯坚持的反对欧元及欧洲一体化的措施，从而给意大利和整个欧洲带来更深层次的不确定性。《金融时报》最新评论还指出，意大利如今是欧元区内头号“危险”国家，相比希腊，意大利更加有可能性退出欧元区。

　　全民公投是把双刃剑。有学者指出，发起公投的先决条件是要有十足胜算，否则结果与预期相反，个别政治人物乃至整个国家或社会都可能会承受沉重代价。

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[ 责任编辑： 席倩倩 ]
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